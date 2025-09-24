Θύμα διαδικτυακής απάτης Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης - Έκαναν ψεύτικο προφίλ του στο Facebook

Ψεύτικο προφίλ με το όνομα και τη φωτογραφία του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Φιλόθεου, εμφανίζεται στο Facebook, με την Ιερά Μητρόπολη να κάνει λόγο για διαδικτυακή απάτη.

Μέσω της ανακοίνωσης καλούνται «όσοι έχουν λογαριασμό στο μέσο αυτό κοινωνικής δικτύωσης, να απέχουν από οποιαδήποτε σύνδεση ή επικοινωνία με τους κρυπτομένους πίσω από αυτήν την διαδικτυακή απάτη».

Αναλυτικά:

«Ενημερώνουμε τους χρήστες του διαδικτύου για μία νέα απόπειρα διαδικτυακής απάτης με θύμα το πρόσωπο του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Φιλοθέου, καθόσον το εμφανισθέν προφίλ του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook με όνομα “Φιλόθεος Θεοχάρης - ο Ορθόδοξος Μητροπολίτης (αρχιεπίσκοπος) Θεσσαλονίκης” και φωτογραφία του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Φιλοθέου είναι ΨΕΥΔΕΣ και, ως εκ τούτου, καλούνται όσοι έχουν λογαριασμό στο μέσο αυτό κοινωνικής δικτύωσης, να απέχουν από οποιαδήποτε σύνδεση ή επικοινωνία με τους κρυπτομένους πίσω από αυτήν την διαδικτυακή απάτη».

