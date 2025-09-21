Μητροπολίτης Λαρίσης: Αδελφοί μας γνώρισαν τον εξολοθρεμό από αλλοθρήσκους

Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου ιερούργησε ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος 

Newsbomb

Μητροπολίτης Λαρίσης: Αδελφοί μας γνώρισαν τον εξολοθρεμό από αλλοθρήσκους

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, Ιερώνυμος 

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και τέλεσε την Θεία Λειτουργία ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος.

Το Συκούριο, η γραφική κωμόπολη του Κισσάβου, αποτελούσε στο παρελθόν έδρα δήμου, ενώ τώρα χαρακτηρίζεται κι αυτή από πληθυσμιακή απομείωση. Είναι δε στο επίκεντρο της προσοχής αυτές τις ημέρες, λόγω των κινητοποιήσεων των αμυγδαλοπαραγωγών.

Στη Θεία Λειτουργία, σε μια κατάμεστη εκκλησία, πολλοί προσήλθαν για να προσευχηθούν με την αγωνία χαραγμένη στα πρόσωπα τους και με κοινό το αίτημα της εξεύρεσης λύσεων, ώστε να μην απομειωθεί κι άλλο ο πληθυσμός της περιοχής, να μην αναγκαστούν και άλλοι να φύγουν, αλλά η κατάσταση να μεταστραφεί και το Συκούριο να επιστρέψει στις παλιές του δόξες.

Ο Σταυρός σύμβολο νίκης

Στο κήρυγμά του ο Μητροπολίτης Λαρίσης αναφέρθηκε στον Σταυρό του Κυρίου, ο οποίος από ατιμωτικό όργανο εξευτελιστικού θανάτου είναι πλέον σύμβολο νίκης, σύμβολο δυνάμεως, σύμβολο θριάμβου. Τόνισε δε πως πολλά πράγματα που μπορεί να φαίνονται δραματικά ή τραγικά, μας δίνονται για να αντέξουμε και ο Θεός στη συνέχεια επιβραβεύοντας δίνει τη λύση. Θύμισε πως στο Σταυρό Του επάνω ο Χριστός πόνεσε, έπαθε, πέθανε. Συνάμα όμως μετά από αυτό, ανέστη και διά του Σταύρου λύτρωσε το γένος των ανθρώπων, ανοίγοντας την πόρτα του παραδείσου. Υπέδειξε το παράδειγμα της Κυρίας Θεοτόκου, η οποία κάτω από τον Σταυρό θρηνούσε και μόνη από όλο το ανθρώπινο γένος, συμπαρίσταται στον πάσχοντα Χρήστο. Η δικαίωση της ήταν η χαρά της ανάστασης.

Οι μνήμες παραμένουν χαραγμένες

Θύμισε πως σήμερα η εκκλησία μας εορτάζει επίσης την μνήμη όλων των αδελφών μας που με βίαιο και άδικο θάνατο κάτω από την εκδικητική και βάρβαρη μανία αλλόθρησκων και αλλοφύλων γνώρισαν τον εξολοθρεμό. Όπως είπε, ο ελληνισμός τη διετία 1922-1924 κλυδωνίστηκε, ταλαιπωρήθηκε, θυσιάστηκε όμως άντεξε και χωρίς να επιτρέψει ηττοπάθεια ή αρνητικά συναισθήματα, μπόρεσε μετά από λίγο καιρό να δώσει το Έπος του ´40 αναδεικνύοντας την Ελλάδα ένδοξη και τιμημένη μεταξύ των πολιτισμένων εθνών.

Και ο Ιεράρχης συνέχισε: Και ο τόπος μας, η Θεσσαλία μας, τα τελευταία χρόνια έχει πολύ δοκιμαστεί από φυσικές καταστροφές και συμφορές που την έπληξαν και αποδυνάμωσαν την οικονομική και παραγωγική της βάση, αλλά και τις προοπτικές πολλών. Όμως το χαρακτηριστικό μας είναι ότι δεν το βάζουμε κάτω, αντίθετα αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε, προσπαθώντας να αποκαταστήσουμε τον τόπο μας και να την παραδώσουμε ακόμη καλύτερο στα παιδιά μας.

Αγιασμός νέας κουζίνας

Ο Μητροπολίτης επίσης τέλεσε τον αγιασμό των εγκαινίων της νέας κουζίνας στο Πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού, όπου θα παρασκευάζονται μερίδες φαγητού για πολλούς συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Όπως είπε μακάρι να έρθει η ώρα να το κλείσουμε, δηλαδή μακάρι να έρθει η ώρα να μην το έχουμε ανάγκη. Όσο όμως το έχουμε ανάγκη, η Εκκλησία θα προσφέρει αυτό που μπορεί και με το παραπάνω.

Τέλος ευχαρίστησε τις κυρίες του Συκουρίου για την οργάνωση ενός ακόμη συσσιτίου μέσα στην μητροπολιτική περιφέρεια και παρακάλεσε όλους τους ανθρώπους της περιοχής να συνδράμουν στο έργο αυτό, βοηθώντας ο καθένας όπως μπορεί.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:12ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις σε Καβάλα και Κοζάνη για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών

14:02LIFESTYLE

«Ραντεβού το ΣΚ»: Χωρίς την Ιωάννα Μαλέσκου η έναρξη της εκπομπής – Τι είπε ο Κωνσταντάρας

13:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Αδελαϊδα 36ers 106-89: «Σήκωσαν» την Αυστραλία στο πόδι οι «πράσινοι»

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Άλμπερτ Αϊνστάιν: Σε δημοπρασία το βιολί του – Χρονολογείται από το 1894, ποια είναι η εκτιμώμενη τιμή του

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Κατέληξαν σε πεζοδρόμιο

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Περού όπως Νεπάλ: Έκρηξη βίας από την «Generation Z» - Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία - Βίντεο 

13:28ΥΓΕΙΑ

Επιδημία βακτηρίων οδήγησε στο θάνατο ένα νεογνό και μόλυνε άλλα τρία στη Χάιφα

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας – Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέο δίπλωμα οδήγησης: Τι αλλάζει και κάθε πότε ανανεώνεται – Ποιοι πρέπει να το αλλάξουν τώρα

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Κερατσίνι: Έσπασε κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ - Δημιουργήθηκε πίδακας νερού που έφτανε μέχρι δεύτερο όροφο πολυκατοικίας - Δείτε βίντεο

13:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Καραλής: «Χαρούμενος και ευγνώμων που τα κατάφερα»

13:05ΕΛΛΑΔΑ

«Κόκκινος συναγερμός» για την ευλογιά αιγοπροβάτων – Θανατώθηκαν πάνω από 400.000 ζώα

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Μητροπολίτης Λαρίσης: Αδελφοί μας γνώρισαν τον εξολοθρεμό από τη βάρβαρη μανία αλλοθρήσκων και αλλοφύλων

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Οδηγήθηκαν στην Αστυνομία οι τρεις 20χρονοι μετά την άγρια συμπλοκή στο παλιό λιμάνι

12:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Απίθανη στιγμή στην Αυστραλία: Ο Ναν συνάντησε Έλληνα καθηγητή του από το κολέγιο - Δείτε βίντεο

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ελικοπτέρου στις ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί στρατιώτες

12:36ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τρέλα» στο Σίδνεϊ με το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» (photos)

12:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Αποθέωση για Αταμάν και selfies με τον κόσμο

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Ατύχημα για τον Χένρι Καβίλ – Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Κύπρος: Βρέθηκε γατάκι που είχε χαθεί για επτά ημέρες στο Αεροδρόμιο Λάρνακας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρό αντικυκλώνα στην Ευρώπη - Πότε έρχονται βροχές στην χώρα μας

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει το αέρινο τείχος», πότε θα νιώσουμε φθινόπωρο - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

13:28ΥΓΕΙΑ

Επιδημία βακτηρίων οδήγησε στο θάνατο ένα νεογνό και μόλυνε άλλα τρία στη Χάιφα

13:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Αδελαϊδα 36ers 106-89: «Σήκωσαν» την Αυστραλία στο πόδι οι «πράσινοι»

12:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 50χρονος – «Δήλωσε θολωμένος, έχασε τον αυτοέλεγχο», είπε ο δικηγόρος του

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τι ετοίμαζε η τουρκική μαφία στο Αιγαίο: Το σχέδιο για μαζικές παράνομες μετακινήσεις μεταναστών

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Αυτή είναι η αλλαγή που φέρνει τέλος στο μποτιλιάρισμα – Τι προανήγγειλε ο υπουργός Μεταφορών

11:22ΚΟΣΜΟΣ

«Για ποιον χτυπούν οι καμπάνες;» - Τρομακτική πρόβλεψη για σεισμό 7 Ρίχτερ στην Τουρκία

14:02LIFESTYLE

«Ραντεβού το ΣΚ»: Χωρίς την Ιωάννα Μαλέσκου η έναρξη της εκπομπής – Τι είπε ο Κωνσταντάρας

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας – Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Περού όπως Νεπάλ: Έκρηξη βίας από την «Generation Z» - Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία - Βίντεο 

13:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Καραλής: «Χαρούμενος και ευγνώμων που τα κατάφερα»

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φονικό στη Θεσσαλονίκη: «Γκρίνιαξε, ήμουν πιεσμένος και τη σκότωσα» λέει ο αδελφός της - Την φρόντιζε για χρόνια

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται παράταση για αυθαίρετα και ημιυπαίθριους - Ποιες κατηγορίες αφορά

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέο δίπλωμα οδήγησης: Τι αλλάζει και κάθε πότε ανανεώνεται – Ποιοι πρέπει να το αλλάξουν τώρα

08:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα μυστικά για να «κλειδώσετε» την επιστροφή ενοικίου – Δείτε παραδείγματα

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ