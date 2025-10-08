Ιερά Σύνοδος: Την Πέμπη η εκλογή Μητροπολιτών Κορίνθου και Κονίτσης - Οι επικρατέστεροι

Ολοκληρώνεται αύριο, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου η ετήσια Τακτική Συνέλευση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Την τρίτη και τελευταία μέρα η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος θα προβεί στην πλήρωση των, στρατηγικής σημασίας, Μητροπόλεων Κορίνθου και Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής & Κονίτσης.

Η Κόρινθος θεωρείται μια από τις σημαντικότερες Μητροπόλεις της Αυτοκεφάλου, με ιστορική και αποστολική έδρα και ποίμνιο που σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, με βάση την τελευταία απογραφή, ξεπερνά τις 130.000 ανθρώπους.

Στον αντίποδα, η Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως απευθύνεται σε έναν διάσπαρτο σε δεκάδες χωριά και δύο μικρές κωμοπόλεις πληθυσμό που δεν ξεπερνά τις 20.000 ψυχές. Θεωρείται ως μια από τις πιο δύσκολες αποστολές στον ελλαδικό εκκλησιαστικό χώρο αφού πίσω από τα προφανή πληθυσμιακά, οικονομικά και στελεχιακά προβλήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο νέος μητροπολίτης υπάρχουν ακόμη πιο σύνθετα εθνικής σημασίας ζητήματα.

Στο τραπέζι των ζυμώσεων που προηγούνται κάθε φορά της συγκλήσεως της Συνόδου της Ιεραρχίας έχουν πέσει πάνω από 15 ονόματα κληρικών.



Για την Μητρόπολη Κορίνθου που πρόωρα έχασε τον επί σχεδόν δύο δεκαετίες ποιμενάρχη της, Διονύσιο τον Δ', υπήρξαν πολλές υποψηφιότητες από την πρώτη στιγμή, με τα επικρατέστερα ονόματα να είναι εκείνα του Ιωάννη Καραμούζη, αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, ο επικεφαλής της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ), Νικόδημου Φαρμάκη, κατά κόσμον Νικόλαος και του Επισκόπου Θεσπιών Παύλου.

Εκκλησιάστική υπόθεση με εθνικές προεκτάσεις θεωρείται και η πλήρωση της Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής & Κονίτσης. Γι’ αυτό και τα κριτήρια της Ιεραρχίας για τον άνθρωπο που θα κληθεί να διοικήσει τη Μητρόπολη που θεωρείται κάτι πολύ παραπάνω από απλός «γείτονας» των όμορων Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Αλβανίας, είναι αρκετά πιο σύνθετα. Τα ονόματα για την κάλυψη αυτής της θέσης είναι πολλά, ανάμεσα στα οποία εκείνο του Επισκόπου Σταυροπηγίου Αλέξιου, του Αρχιερατικού Επιτρόπου της Μητρόπολης Κονίτσης, Νικόλαου Λιόλιου και του Πρωτοσύγγελου της Μητροπόλεως Μετεώρων, του Νήφωνα Καψάλη.

