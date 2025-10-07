Απίστευτο κι όμως αληθινό: Μετέτρεψαν εκκλησία στα Κατεχόμενα σε καφέ-μπαρ - Βίντεο
Το βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του Διαδικτύου προκαλώντας έντονες αντιδράσεις
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει την εκκλησία του Άγιου Ιωάννη του Ναΐτη στην Αμμόχωστο να έχει μετατραπεί σε καφέ-μπαρ.
Δείτε το βίντεο:
