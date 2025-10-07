Απίστευτο κι όμως αληθινό: Μετέτρεψαν εκκλησία στα Κατεχόμενα σε καφέ-μπαρ - Βίντεο

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει την εκκλησία του Άγιου Ιωάννη του Ναΐτη στην Αμμόχωστο να έχει μετατραπεί σε καφέ-μπαρ.

