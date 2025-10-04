Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο
Το βίντεο -διάρκειας περίπου 18 λεπτών- είναι μια συλλογή από πολλά και διάφορα περιστατικά που υπόσχεται άφθονο γέλιο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Από επικές γκάφες μέχρι ξεκαρδιστικές πτώσεις που έγιναν viral, το γνωστό κανάλι στο YouTube, FailArmy, παρουσίασε ένα βίντεο με τις καλύτερες και πιο αστείες στιγμές της εβδομάδας.
Το βίντεο -διάρκειας περίπου 18 λεπτών- είναι μια συλλογή από πολλά και διάφορα περιστατικά που υπόσχεται άφθονο γέλιο.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:33 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΕΛΑΣ: Σύλληψη 32χρονου στην Αθήνα για κατοχή και διακίνηση ηρωίνης
07:54 ∙ WHAT THE FACT
Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά
17:51 ∙ ΚΟΣΜΟΣ