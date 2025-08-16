Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο
Οι πιο αστείες στιγμές που κατέγραψε και παρουσίασε το γνωστό κανάλι στο YouTube, FailArmy
Από επικές γκάφες μέχρι ξεκαρδιστικά ευτράπελα, το κανάλι «FailArmy» στο YouTube συνέλεξε και παρουσιάζει τις πιο αστείες στιγμές της εβδομάδας που πέρασε σε ένα βίντεο διάρκειας 17 λεπτών και 42 δευτερολέπτων που υπόσχεται άφθονο γέλιο.
