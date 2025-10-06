Ιερά Σύνοδος: Μοναχισμός, τεχνητή νοημοσύνη και πλήρωση Μητροπόλεων στην τριήμερη Τακτική Συνέλευση
Αύριο, Τρίτη 7 Οκτωβρίου συνέρχεται η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος
Συνέρχεται από την Τρίτη 7 έως και την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, στην ετήσια Τακτική Σύγκλησή Tης, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο εν Αθήναις Συνοδικό Μέγαρο.
Το πρωί της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου και κατά τις ώρες 6:30 έως 8:30 θα τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Συνοδικό Παρεκκλήσιο των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, υπό του νεωτέρου τη τάξει εκ των μελών της σεπτής Ιεραρχίας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Επιφανίου.
Στις 9:00 θα αρχίσουν οι εργασίες της Συνεδριάσεως με την καθιερωμένη εναρκτήρια Ιερά Ακολουθία στο Μέγα Συνοδικό.
Στη συνέχεια, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, θα προσφωνήσει τους Σεβασμιωτάτους Συνοδικούς Συνέδρους, ενώ ο πρώτος τη τάξει εκ των Συνοδικών μελών, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ, θα αντιφωνήσει αρμοδίως.
Θα ακολουθήσει η εκλογή της εξ Αρχιερέων Επιτροπής για τις ανακοινώσεις στον Τύπο και θα παρουσιασθούν οι Εκθέσεις Πεπραγμένων των Συνοδικών Επιτροπών υπό των Σεβασμιωτάτων Προέδρων αυτών για το εκκλησιαστικό έτος 2024-2025.
Μετά την μεσημβρινή διακοπή, και σύμφωνα με την Ημερησία Διάταξη, θα συμπληρωθεί ο κατάλογος των προς Αρχιερατείαν Εκλογίμων, θα ψηφισθούν Κανονισμοί και θα εξετασθούν τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.
Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 9:00, μετά την ανάγνωση και επικύρωση των Πρακτικών της προηγουμένης Συνεδρίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος θα αναγνώσει την Εισήγησή του, με θέμα: «Οι ρασοφόροι Μοναχοί στην παράδοση και τη ζωή της Εκκλησίας». Μετά το διάλειμμα, θα ακολουθήσει η Εισήγηση από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας καί Λαυρεωτικής κ. Νικόλαο, με θέμα: «Τεχνητή ευφυΐα – Η Εκκλησία μπροστά στην αναδυόμενη νέα ανθρωπολογία». Μετά τις Εισηγήσεις θα ακολουθήσει συζήτηση επ᾿ αυτών.
Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου και ώρα 9:00, θα αναγνωσθούν και θα επικυρωθούν τα Πρακτικά της προηγουμένης Συνεδρίας. Κατόπιν, σύμφωνα με την Ημερησία Διάταξη, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος θα προβεί στην πλήρωση των κενών Ιερών Μητροπόλεων Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης και Κορίνθου και τυχόν κενωθησομένων Ιερών Μητροπόλεων, καθώς και στην εκλογή Βοηθών Επισκόπων.