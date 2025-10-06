Ιερά Σύνοδος: Μοναχισμός, τεχνητή νοημοσύνη και πλήρωση Μητροπόλεων στην τριήμερη Τακτική Συνέλευση

Συνέρχεται από την Τρίτη 7 έως και την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, στην ετήσια Τακτική Σύγκλησή Tης, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο εν Αθήναις Συνοδικό Μέγαρο.

Το πρωί της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου και κατά τις ώρες 6:30 έως 8:30 θα τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Συνοδικό Παρεκκλήσιο των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, υπό του νεωτέρου τη τάξει εκ των μελών της σεπτής Ιεραρχίας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Επιφανίου.

Στις 9:00 θα αρχίσουν οι εργασίες της Συνεδριάσεως με την καθιερωμένη εναρκτήρια Ι­ερά Ακολουθία στο Μέγα Συνοδικό.

Στη συνέχεια, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, θα προσφωνήσει τους Σεβασμιωτάτους Συνοδικούς Συνέδρους, ενώ ο πρώτος τη τάξει εκ των Συνοδικών μελών, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ, θα αντιφωνήσει αρμοδίως.

Θα ακολουθήσει η εκλογή της εξ Αρχιερέων Επιτροπής για τις ανακοινώσεις στον Τύπο και θα παρουσιασθούν οι Εκθέσεις Πεπραγμένων των Συνοδικών Επιτροπών υπό των Σεβασμιωτάτων Προέδρων αυτών για το εκκλησιαστικό έτος 2024-2025.

Μετά την μεσημβρινή διακοπή, και σύμφωνα με την Ημερησία Διάταξη, θα συμπληρωθεί ο κατάλογος των προς Αρχιερατείαν Εκλογίμων, θα ψηφισθούν Κανονισμοί και θα εξετασθούν τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 9:00, μετά την ανάγνωση και επικύρωση των Πρακτικών της προηγουμένης Συνεδρίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυ­πά­κτου και Α­γί­ου Βλα­σί­ου κ. Ι­ε­ρόθεος θα αναγνώσει την Εισήγησή του, με θέ­μα: «Οι ρα­σο­φό­ροι Μο­να­χοί στην πα­ρά­δο­ση και τη ζω­ή της Εκ­κλη­σί­ας». Μετά το διάλειμμα, θα ακολουθήσει η Εισήγηση από τον Σε­βα­σμι­ώτατο Μη­τρο­πο­λί­τη Μεσογαίας καί Λαυρεωτικής κ. Νικόλαο, με θέ­μα: «Τε­χνη­τή ευ­φυ­ΐ­α – Η Εκ­κλη­σί­α μπρο­στά στην α­να­δυ­ό­με­νη νέ­α αν­θρω­πο­λο­γί­α». Μετά τις Ει­ση­γήσεις θα α­κο­λου­θή­σει συ­ζή­τηση επ᾿ αυτών.

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου και ώρα 9:00, θα αναγνωσθούν και θα επικυρωθούν τα Πρακτικά της προηγουμένης Συνεδρίας. Κατόπιν, σύμφωνα με την Ημερησία Διάταξη, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος θα προβεί στην πλήρωση των κενών Ιερών Μητροπόλεων Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης και Κορίνθου και τυχόν κενωθησομένων Ιερών Μητροπόλεων, καθώς και στην εκλογή Βοηθών Επισκόπων.

