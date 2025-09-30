ΑΣΕΠ 5Κ/2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 20 θέσεις στη ΡΑΑΕΥ

Άνοιξαν οι αιτήσεις της προκήρυξης 5Κ/2025 που δίνει 20 μόνιμες θέσεις στη ΡΑΑΕΥ

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 5Κ/2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 20 θέσεις στη ΡΑΑΕΥ
Εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 5Κ/2025 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 48/12.09.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 20 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία, λήγει στις 13 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Οι θέσεις

Η προκήρυξη 5Κ/2025 του ΑΣΕΠ αφορά την πλήρωση μόνιμων θέσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), με δυνατότητα συμμετοχής ακόμα και χωρίς πτυχίο για ορισμένες ειδικότητες.

Η προκήρυξη προβλέπει 20 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατανεμημένες ως εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 11 θέσεις

  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

  • ΠΕ Διοικητικού (Νομικών)

  • ΠΕ Οικονομικού

  • ΠΕ Στατιστικών

  • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 5 θέσεις

  • ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας

  • ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

  • ΤΕ Περιβάλλοντος

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 4 θέσεις

  • ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

