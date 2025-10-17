ΑΣΕΠ 5Κ/2025: 367 αιτήσεις για τις 20 θέσεις στη ΡΑΑΕΥ

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2025 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 48/12.09.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 20 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 367 αιτήσεις.

Ακολουθούν οι πίνακες με τα στατιστικά υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Οι θέσεις

Η προκήρυξη 5Κ/2025 του ΑΣΕΠ αφορά την πλήρωση μόνιμων θέσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), με δυνατότητα συμμετοχής ακόμα και χωρίς πτυχίο για ορισμένες ειδικότητες.

Η προκήρυξη προβλέπει 20 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατανεμημένες ως εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 11 θέσεις

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

ΠΕ Διοικητικού (Νομικών)

ΠΕ Οικονομικού

ΠΕ Στατιστικών

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 5 θέσεις

ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΤΕ Περιβάλλοντος

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 4 θέσεις