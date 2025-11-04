ΑΣΕΠ 2Γ/2025: 1.863 υποψήφιοι για τις 145 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Εξωτερικών (ΠΕ)

Στο 66,42% το ποσοστό συμμετοχής των υποψηφίων στην προκήρυξη 2Γ/2025 που δίνει 145 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Εξωτερικών

Γιάννης Φιλιππάκος

ΕΡΓΑΣΙΑ
H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) γνωστοποίησε ότι από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 διεξήχθη η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση για την πλήρωση 145 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού Προξενικού στο Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 5166/2024 (Α’ 206) καθώς και τα άρθρα 8-27 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), στο πλαίσιο της 2Γ/2025 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 33/22.07.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.).

Η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση πραγματοποιήθηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις της OTEAcademy με τη συμμετοχή 1.863 υποψηφίων εκ των 2.805 συνολικά υποψηφίων που είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής και το συνολικό ποσοστό συμμετοχής ανήλθε σε 66,42 %.

Το Φ.Ε.Κ. της Προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Ακολουθεί, ο πίνακας με τις θέσεις

Οι 145 θέσεις αφορούν στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών. Ωστόσο, οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών μπορεί να τοποθετηθούν, εφόσον υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη στις Περιφερειακές Υπηρεσίες και επίσης δύναται να υπηρετήσουν κατόπιν μεταθέσεως, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας (Διπλωματικές και Προξενικές αρχές και τα υπαγόμενα σε αυτές Γραφεία).

Δικαίωμα συμμετοχής

Στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ δήλωσαν συμμετοχή μόνο απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) που, εκτός από τα γενικά προσόντα, έπρεπε να διαθέτουν:

  • Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών ή Οικονομικών Επιστημών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής,
  • Άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας
  • Γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου

