Γιάννης Φιλιππάκος

Πυροσβεστική: Προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης 45 ιδιωτών ως προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων
Eurokinissi
ΕΡΓΑΣΙΑ
Σε προσλήψεις 45 ατόμων, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων κατηγοριών πλοηγών κυβερνητών και πλοηγών μηχανικών για το έτος 2025, προχωρά το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού στο πλαίσιο της ενίσχυσης των υπηρεσιών πλωτών μέσων και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Σώματος σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές

Συγκεκριμένα, προκηρύσσεται η κατάταξη:

  • 15 ιδιωτών ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Πλοηγών Κυβερνητών με το βαθμό του Υποπυραγού,
  • 10 ιδιωτών ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Πλοηγών Μηχανικών με το βαθμό του Υποπυραγού, και
  • 20 ιδιωτών ως Υπαξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Πλοηγών Μηχανικών με το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη.

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα τοποθετηθούν στην Υπηρεσία Πλωτών Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος και σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λιμένων ανά την Ελληνική Επικράτεια.

