47η ημέρα Καριέρας: Η αναλυτική λίστα με τις επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

Η 47η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στα Ιωάννινα.

Γιάννης Φιλιππάκος

47η ημέρα Καριέρας: Η αναλυτική λίστα με τις επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

ΕΚΔΗΛΩΣΗ "ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ" ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΔΥΠΑ)

INTIME NEWS
ΕΡΓΑΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) επιστρέφει για τέταρτη φορά στα Ιωάννινα, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Du Lac Congress Center & Spa (Κ. Παπούλια & Ίκκου, 452 21), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Η δράση, που έχει ήδη συνδέσει χιλιάδες πολίτες με νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε όλη τη χώρα, στοχεύει να στηρίξει έμπρακτα την απασχόληση και την τοπική οικονομία της Ηπείρου.

Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας θα αναζητήσουν άμεσα προσωπικό για πάνω από 1.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, σε ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ η δήλωση συμμετοχής γίνεται στη διεύθυνση:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-loannina-2025

Η προεγγραφή είναι προαιρετική και διευκολύνει την επιλογή ώρας προσέλευσης (timeslot), ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην είσοδο.

Ο πίνακας με τις επιχειρήσεις και τις ζητούμενες ειδικότητες

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1

ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ)

  • ΧΗΜΙΚΟΙ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

2

ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ (LIDL HELLAS)

  • ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ - ΤΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • AREA MANAGER

3

Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ - ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  • EXPORTS SALES MANAGER
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΑΠΟΣΤΕΩΤΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

3

Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΕ - HOTEL DU LAC CONGRESS CENTER & SPA

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ SERVICE
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

4

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ

  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
  • ΟΜΑΔΑΡΧΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΖΩΝΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (PART - TIME)
  • ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
  • ΟΔΗΓΟΣ (ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΙ Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

5

TERRACOM A.E.

  • IT & CLOUD OPERATIONS ENGINEER
  • SALES ACCOUNT EXECUTIVE
  • SOFTWARE ENGINEER

6

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (ΒΙΚΟΣ Α.Ε.)

  • ASSETS SPECIALIST
  • MAINTENANCE PLANNING SPECIALIST (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
  • MAINTENANCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)
  • SALES & CUSTOMER SUPPORT (ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ)
  • SHIFT TEAM LEADER (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ)
  • IT SPECIALIST
  • ΒΟΗΘΟΣ - ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΛΑΡΚ)
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΩΝ
  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (PRODUCT PACKAGING SPECIALIST)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

7

CQS AE

  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΗ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ PUBLIC
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ NOVA
  • GERMAN CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - B2B ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - B2B ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

8

ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ι.Σ.Α.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ 360 ° ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
  • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΣ
  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ

9

ΑΦΟΙ ΝΑΤΣΗ ΞΑΕ / EPIRUS PALACE CONGRESS & SPA

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
  • HOUSEKEEPER
  • F&B SERVICE

10

ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑΣ ΑΕ

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

11

ΙΙΕΚ ΓΙΑΤΣΟΣ (ΓΙΑΤΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΣΑΕΚ)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ :

  • ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
  • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ
  • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
  • ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ
  • ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
  • ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
  • ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, ΜΠΑΣΚΕΤ, ΒΑΡΗ, ΣΤΙΒΟΣ, ΒΟΛΕΪ, ΤΕΝΙΣ, ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ)
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  • ΔΙΚΤΥΑ
  • ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ
  • ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ
  • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ – ΜΑΚΙΓΙΑΖ
  • ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ
  • ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ
  • ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  • ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
  • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗ
  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  • ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  • ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ – ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

12

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ TELEGLOBAL EE

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
  • MARKETIER
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ - DEVELOPER

13

Ν. ΣΙΟΝΤΗΣ Α.Ε. HALL OF BRANDS

  • ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ESHOP
  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
  • ΛΟΓΙΣΤΕΣ / ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗ

13

Ν. ΣΙΟΝΤΗΣ Α.Ε. MAISON

  • BARISTA
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ

14

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1966

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
  • ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
  • ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ

15

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GRAND SERAI CONGRESS & SPA

  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΟΦΩΝ

16

EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

  • ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
  • ΟΔΗΓΟΙ ΓΑΝΤΖΟΥ (ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ2 / ΟΜΑΔΑ Α΄)
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ)
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕΙ Ή ΤΕΙ

17

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK ΑΒΕΕ

  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΡΚ)
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
  • CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE

18

ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε

  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΧΗΜΙΚΟΙ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

19

ΔΩΡΙΚΗ Α.Ε.

  • ΟΔΗΓΟΙ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ / ΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ / ΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΩΝ & ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΤΥΡΙΩΝ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  • ΧΗΜΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΖΩΝΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
  • ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ Ή ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ

20

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

  • BILLING OPERATIONS ENGINER (JUNIOR)
  • CONTACT CENTER ADMINISTRATOR
  • ENERGY TRADER JUNIOR
  • DATA ENTRY ADMINISTRATOR
  • FINANCIAL ANALYST
  • HELP DESK ENGINEER
  • SENIOR FINANCIAL ANALYST
  • SHOP SALES ADVISOR
  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ CALL CENTER / MONITORING ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ)
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / LOGISTICS

21

ΟΤΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
  • SALES REPRESENTATIVE- COSMOTE
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ - FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ)
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ – 8/6ΩΡ
  • SQL DATA BASE ADMINISTRATOR
  • SYSTEM ENGINEER
  • C#/ASP.NET ENGINGEER

22

HOUSEMARKET A.E. - ΙΚΕΑ

  • ΒΟΗΘΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ

23

ION A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΑΡΤΑ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ (ΑΡΤΑ)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
  • ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

24

ΔΩΔΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.)

  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ)
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ Η ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  • ESG EXPERTS
  • ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

25

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Η ΠΙΝΔΟΣ"

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
  • ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ)

26

Δ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.

  • ΟΔΗΓΟΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ)
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

27

ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Α.Ε.

  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.
  • ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ - ΟΔΗΓΟΥΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
  • ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
  • ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

28

PALEROS BAY

  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ
  • BARTENDER
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

29

PLAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (PLAN A.E.)

  • ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

30

ALESCO A.E.

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΙ

Στόχος και ευκαιρίες για τους συμμετέχοντες

Μέσα από τις επιτυχημένες εκδηλώσεις «Ημέρες Καριέρας», η ΔΥΠΑ δίνει την ευκαιρία στους πολίτες που αναζητούν εργασία ή μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση να:

  • συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη επιχειρήσεων, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού
  • διερευνήσουν προοπτικές απασχόλησης σε διαφορετικούς τομείς της αγοράς
  • ενημερωθούν για τις διαθέσιμες θέσεις και τις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην περιοχή
  • λάβουν καθοδήγηση από εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας
  • Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) σχετικά με τις δράσεις και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Workshops συμβουλευτικής

Παράλληλα, εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα υλοποιούν διαδραστικά εργαστήρια (workshops) πάνω σε θέματα όπως:

  • η δημιουργία αποτελεσματικού βιογραφικού
  • η προετοιμασία επαγγελματικής συνέντευξης
  • η ανάπτυξη επιτυχημένης επιχειρηματικής ιδέας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν επί τόπου την ημέρα της εκδήλωσης.

Η ΔΥΠΑ συνεχίζει να φέρνει πιο κοντά επιχειρήσεις και πολίτες, στηρίζοντας έμπρακτα την απασχόληση και τις δεξιότητες σε κάθε γωνιά της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγροτικό πετρέλαιο: Ολοκληρώθηκε η πληρωμή της τρίτης δόσης του ΕΦΚ για το 2025

03:16ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να ανακοινώσει τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας αυτοκινήτων που θα έχουν μήκος μέχρι 4,2 μέτρα

02:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Νέες ενοχλήσεις ο Λεσόρ - Θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του

02:38ΕΡΓΑΣΙΑ

47η ημέρα Καριέρας: Η αναλυτική λίστα με τις επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1000 θέσεις εργασίας – Ο πίνακας με τις ειδικότητες

02:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

01:48ΚΟΣΜΟΣ

Tesla: Οι μέτοχοι ενέκριναν το γιγαντιαίο δεκαετές πακέτο αμοιβών ύψους 1 τρισ. δολαρίων για τον Έλον Μασκ

01:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Grand Theft Auto VI: Και η αναμονή συνεχίζεται – Νέα αναβολή στην κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου videogame

01:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτώση στη Wall Street και επαναξιολόγηση των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League: Τα highlights του ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς | Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

00:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: «Διπλά» για Χάποελ Τελ Αβίβ και Μονακό

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Drone κοντά στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών - Ανεστάλη η λειτουργία του

00:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League Βαθμολογία: «Σκαρφάλωσαν» οι ελληνικές ομάδας, 10ος ο ΠΑΟΚ, 16ος ο Παναθηναϊκός

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε μετά από 100 χρόνια - Το διαμάντι των 137,2 καρατίων

23:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έφοδος της ΕΛΑΣ στις φυλακές Τρικάλων: Βρέθηκαν μαχαίρια, κινητά και ναρκωτικά

23:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις 4-0: Έκρυψε την μπάλα στην Τούμπα και φουλάρει για πρόκριση - Δείτε τα γκολ

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε ο στολισμός: Το Ρέθυμνο φοράει τα χριστουγεννιάτικά του

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Από έκρηξη στην κουζίνα του διαμερίσματος η φωτιά - Εκτοξεύτηκαν γυαλιά στον δρόμο

23:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Ο Καραχάλιος μιλάει για κάτι υποθετικό -Η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια: Αποζημίωση 10 εκατ. δολαρίων σε δάσκαλα που πυροβόλησε 6χρονος μαθητής

23:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Το μεσημέρι της Παρασκευής (07/11) η κηδεία του αδικοχαμένου Μάριου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλική τραγωδία: Ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας αποκαλύπτει πρώτη φορά πώς σκότωσε τον μικρότερο αδερφό του

13:22LIFESTYLE

Grand Hotel: Ο Πέτρος είναι ζωντανός – Πότε θα τον δούμε στη σειρά;

12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει Θεός; 62 Νομπελίστες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντάει στο θεμελιώδες ερώτημα και «σπάει ταμεία»

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιος καρχαρίας στην Κάρπαθο: Γιατί βγήκε στην επιφάνεια και πόσα εκατομμύρια χρόνια ζει στις ελληνικές θάλασσες

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

14:49LIFESTYLE

Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν διορίστηκα δασκάλα στα Βορίζια, μου είπαν "καλή τύχη"»

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Νέο κύμα κακοκαιρίας από Παρασκευή

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο Newsbomb: Πυροβολισμοί κατά ριπάς στον γάμο του Φανούρη Καργάκη - Έπεφταν μπαλωθιές επί 49 δευτερόλεπτα

02:38ΕΡΓΑΣΙΑ

47η ημέρα Καριέρας: Η αναλυτική λίστα με τις επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1000 θέσεις εργασίας – Ο πίνακας με τις ειδικότητες

15:24LIFESTYLE

Eurovision 2026: Μεγάλη έκπληξη από την Κύπρο – Αυτή είναι η εκπρόσωπος

22:33LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Έλενα Χριστοπούλου: «Με σημάδεψε και στο τέλος με πυροβόλησε»

12:56ΚΟΣΜΟΣ

Το τέλος του κόσμου έχει ημερομηνία: Ο Χόκινγκ προειδοποίησε - Η NASA τον άκουσε

00:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League Βαθμολογία: «Σκαρφάλωσαν» οι ελληνικές ομάδας, 10ος ο ΠΑΟΚ, 16ος ο Παναθηναϊκός

21:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας backstage ακούει για πρώτη φορά το βιβλίο του από τον ηθοποιό Αιμίλιο Χειλάκη - Τι είπε στον Τζανακόπουλο στο Μέγαρο Μαξίμου

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σακελλαροπούλου «εκ βαθέων»: Δέχθηκα επιθέσεις για τα μαλλιά, το ντύσιμο, ακόμα και για τη γάτα μου

11:29ΚΟΣΜΟΣ

«Οχυρό» η Ουγγαρία: Υψώνει και δεύτερο φράχτη για να εμποδίσει τους πρόσφυγες

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντάνι: Το εξώφυλλο του «The New Yorker», ο δήμαρχος με την αστική εμπειρία και τα ερωτήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ