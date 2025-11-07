47η ημέρα Καριέρας: Η αναλυτική λίστα με τις επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

Η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) επιστρέφει για τέταρτη φορά στα Ιωάννινα, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Du Lac Congress Center & Spa (Κ. Παπούλια & Ίκκου, 452 21), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Η δράση, που έχει ήδη συνδέσει χιλιάδες πολίτες με νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε όλη τη χώρα, στοχεύει να στηρίξει έμπρακτα την απασχόληση και την τοπική οικονομία της Ηπείρου.

Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας θα αναζητήσουν άμεσα προσωπικό για πάνω από 1.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, σε ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ η δήλωση συμμετοχής γίνεται στη διεύθυνση:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-loannina-2025

Η προεγγραφή είναι προαιρετική και διευκολύνει την επιλογή ώρας προσέλευσης (timeslot), ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην είσοδο.

Ο πίνακας με τις επιχειρήσεις και τις ζητούμενες ειδικότητες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 1 ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ) ΧΗΜΙΚΟΙ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ (LIDL HELLAS) ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ - ΤΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

AREA MANAGER 3 Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ - ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

ΨΥΚΤΙΚΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

EXPORTS SALES MANAGER

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΠΟΣΤΕΩΤΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3 Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΕ - HOTEL DU LAC CONGRESS CENTER & SPA ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ SERVICE

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 4 ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ

ΟΜΑΔΑΡΧΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΖΩΝΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (PART - TIME)

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ (ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΙ Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 5 TERRACOM A.E. IT & CLOUD OPERATIONS ENGINEER

SALES ACCOUNT EXECUTIVE

SOFTWARE ENGINEER 6 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (ΒΙΚΟΣ Α.Ε.) ASSETS SPECIALIST

MAINTENANCE PLANNING SPECIALIST (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

MAINTENANCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)

SALES & CUSTOMER SUPPORT (ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ)

SHIFT TEAM LEADER (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ)

IT SPECIALIST

ΒΟΗΘΟΣ - ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΛΑΡΚ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (PRODUCT PACKAGING SPECIALIST)

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 7 CQS AE ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ PUBLIC

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ NOVA

GERMAN CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - B2B ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - B2B ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ι.Σ.Α.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ 360 ° ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ 9 ΑΦΟΙ ΝΑΤΣΗ ΞΑΕ / EPIRUS PALACE CONGRESS & SPA ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

HOUSEKEEPER

F&B SERVICE 10 ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑΣ ΑΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 11 ΙΙΕΚ ΓΙΑΤΣΟΣ (ΓΙΑΤΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΣΑΕΚ) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ : ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, ΜΠΑΣΚΕΤ, ΒΑΡΗ, ΣΤΙΒΟΣ, ΒΟΛΕΪ, ΤΕΝΙΣ, ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΔΙΚΤΥΑ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ – ΜΑΚΙΓΙΑΖ

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ

ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ – ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ TELEGLOBAL EE ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

MARKETIER

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ - DEVELOPER 13 Ν. ΣΙΟΝΤΗΣ Α.Ε. HALL OF BRANDS ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ESHOP

ΠΩΛΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ / ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗ 13 Ν. ΣΙΟΝΤΗΣ Α.Ε. MAISON BARISTA

ΜΑΓΕΙΡΕΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ 14 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1966 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 15 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GRAND SERAI CONGRESS & SPA ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΟΦΩΝ 16 EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

ΟΔΗΓΟΙ ΓΑΝΤΖΟΥ (ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ2 / ΟΜΑΔΑ Α΄)

ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕΙ Ή ΤΕΙ 17 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK ΑΒΕΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΡΚ)

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE 18 ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΧΗΜΙΚΟΙ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 19 ΔΩΡΙΚΗ Α.Ε. ΟΔΗΓΟΙ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ / ΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ

ΕΡΓΑΤΕΣ / ΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΩΝ & ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΤΥΡΙΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΖΩΝΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ Ή ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ 20 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ BILLING OPERATIONS ENGINER (JUNIOR)

CONTACT CENTER ADMINISTRATOR

ENERGY TRADER JUNIOR

DATA ENTRY ADMINISTRATOR

FINANCIAL ANALYST

HELP DESK ENGINEER

SENIOR FINANCIAL ANALYST

SHOP SALES ADVISOR

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ CALL CENTER / MONITORING ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / LOGISTICS 21 ΟΤΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

SALES REPRESENTATIVE- COSMOTE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ - FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ – 8/6ΩΡ

SQL DATA BASE ADMINISTRATOR

SYSTEM ENGINEER

C#/ASP.NET ENGINGEER 22 HOUSEMARKET A.E. - ΙΚΕΑ ΒΟΗΘΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

ΠΩΛΗΤΕΣ 23 ION A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΑΡΤΑ)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ (ΑΡΤΑ)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 24 ΔΩΔΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.) ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ Η ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ESG EXPERTS

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 25 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Η ΠΙΝΔΟΣ" ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ) 26 Δ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. ΟΔΗΓΟΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ)

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 27 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Α.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ - ΟΔΗΓΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 28 PALEROS BAY ΜΑΓΕΙΡΑΣ

BARTENDER

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ 29 PLAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (PLAN A.E.) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ 30 ALESCO A.E. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΨΥΚΤΙΚΟΙ

Στόχος και ευκαιρίες για τους συμμετέχοντες

Μέσα από τις επιτυχημένες εκδηλώσεις «Ημέρες Καριέρας», η ΔΥΠΑ δίνει την ευκαιρία στους πολίτες που αναζητούν εργασία ή μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση να:

συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη επιχειρήσεων, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού

διερευνήσουν προοπτικές απασχόλησης σε διαφορετικούς τομείς της αγοράς

ενημερωθούν για τις διαθέσιμες θέσεις και τις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην περιοχή

λάβουν καθοδήγηση από εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας

Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) σχετικά με τις δράσεις και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Workshops συμβουλευτικής

Παράλληλα, εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα υλοποιούν διαδραστικά εργαστήρια (workshops) πάνω σε θέματα όπως:

η δημιουργία αποτελεσματικού βιογραφικού

η προετοιμασία επαγγελματικής συνέντευξης

η ανάπτυξη επιτυχημένης επιχειρηματικής ιδέας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν επί τόπου την ημέρα της εκδήλωσης.

Η ΔΥΠΑ συνεχίζει να φέρνει πιο κοντά επιχειρήσεις και πολίτες, στηρίζοντας έμπρακτα την απασχόληση και τις δεξιότητες σε κάθε γωνιά της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.