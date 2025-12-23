ΑΣΕΠ 8Κ/2024: Για λίγο ακόμα οι ενστάσεις για τις 2.217 θέσεις ΔΕ στο Δημόσιο

Ανακοινώνεται ότι, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ενστάσεων των υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ του ΑΣΕΠ σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 8Κ/2024 (Φ.Ε.Κ. 62/31.12.2024/τ. Α.Σ.Ε.Π. και Φ.Ε.Κ. 1/14.01.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορούν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 2.217 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αρ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες Διοριστέων και Κατάταξης χωρίς ειδική επισήμανση. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους και δείτε:

Ξεκίνησαν οι ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων θα υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ έως και την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.

105.427 αιτήσεις για τις 2.217 θέσεις στο Δημόσιο

Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση, το ΑΣΕΠ γνωστοποίησε ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 8Κ/2024 (Φ.Ε.Κ. 62/31.12.2024/τ. Α.Σ.Ε.Π. και Φ.Ε.Κ. 1/14.01.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 2.217 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 105.427 αιτήσεις.

Η 8Κ/2024 είναι η μεγαλύτερη προκήρυξη της χρονιάς που απευθύνεται αποκλειστικά σε υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Να σημειωθεί πως στη διαδικασία συμμετείχαν και υποψήφιοι ΠΕ και ΤΕ.

ΑΣΕΠ 8Κ/2024: Η προκήρυξη σε αριθμούς

2.217 μόνιμες θέσεις σε όλη τη χώρα

476 φορείς του Δημοσίου συμμετέχουν με θέσεις

65 διαφορετικές ειδικότητες περιλαμβάνονται στη μεγάλη προκήρυξη

182 δήμοι δίνουν προβάδισμα διορισμού με βάση την εντοπιότητα

521 μόνιμες θέσεις θα διατεθούν για διοικητικούς υπαλλήλους

150 θέσεις θα διατεθούν για τις ειδικότητες ΔΕ Νοσηλευτών και ΔΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

23 περιοχές της χώρας φιλοξενούν θέσεις για δασοφύλακες, την ειδικότητα που σπάνια ζητείται σε προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού

584 θέσεις μπορούν να διεκδικηθούν χωρίς εμπειρία από τους υποψηφίους

6.640 υποψήφιοι θα βρεθούν κοντά στο μόνιμο διορισμό. Από αυτούς που θα προηγηθούν στον πίνακα κατάταξης με βάση τα δηλωθέντα τους, το ΑΣΕΠ θα ζητήσει αποστολή δικαιολογητικών (επίκληση)

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι θέσεις της Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Δείτε το ΦΕΚ της Προκήρυξης 8Κ/2024 του ΑΣΕΠ εδω