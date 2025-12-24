ΑΣΕΠ 1Κ/2024: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 1.213 μόνιμες θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, μετά την ολοκλήρωση των Υγειονομικών εξετάσεων καθώς και των Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/22.2.2024, 10/29.2.2024 & 11/5.3.2024, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με τον ν.5003/2022 και το άρθρο 28 του ν.4765/2021, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Κάντε "κλικ" στους συνδέσμους που ακολουθούν και δείτε:

Τονίζεται ότι:

Για τους υποψήφιους κατηγορίας ΠΕ οι λοιπές είκοσι μία (21) θέσεις εκ των διακοσίων οκτώ (208) θέσεων διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, για τους υποψήφιους κατηγορίας ΤΕ οι λοιπές είκοσι επτά (27) θέσεις εκ των διακοσίων δεκαοκτώ (218) θέσεων διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας και οι λοιπές διακόσιες δώδεκα (212) θέσεις εκ των επτακοσίων ογδόντα επτά (787) θέσεων διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, θα καλυφθούν μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων Υγειονομικών Εξετάσεων και Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών, σε μεταγενέστερο χρόνο,

Ο πίνακας διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Η πλειοψηφία των θέσεων θα διατεθεί στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Συγκεκριμένα θα διατεθούν:

208 θέσεις στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

218 θέσεις στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

787 θέσεις στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Η προκήρυξη 1Κ/2024 αφορά:

499 θέσεις για υποψηφίους χωρίς εμπειρία

194 θέσεις για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων

145 θέσεις για τρίτεκονους και τέκνα τριτέκνων

60 θέσεις για άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό, σύζυγο ή γονέα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%

Τα προσόντα για την πρόσληψη, σύμφωνα με την προκήρυξη 1Κ/2024 που απέστειλε το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο είναι:

1) Ηλικία έως 35 ετών

2) Δεκτό οποιοδήποτε πτυχίο, δίπλωμα ή απολυτήριο Λυκείου

3) Γνώση χειρισμού Η/Υ

4) Καλή γνώση (Lower) για Αγγλική γλώσσα ή την αντίστοιχη για Γαλλική

5) Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μηχανής 50 cc

Ακολουθεί, ο πίνακας με την κατανομή των θέσεων

Πρόγραμμα εκπαίδευσης

Όσοι προσληφθούν θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών που παρέχεται από την ΕΛ.ΑΣ. και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι αρμοδιότητες του σώματος διευρύνονται και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος του δήμου. Οι δημοτικοί αστυνομικοί θα μπορούν να προβαίνουν σε συλλήψεις και για συγκεκριμένα παραπτώματα να ασκούν καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου. Θα λειτουργούν στα πρότυπα των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς θα φέρουν στολή και ειδικό εξοπλισμό, όπως αλεξίσφαιρο γιλέκο, χειροπέδες και κλομπ.

Αλλαγές επήλθαν επίσης στους βαθμούς αλλά και στο προβάδισμα μεταξύ του ειδικού ένστολου προσωπικού, ενώ πλέον θα τηρείται επετηρίδα για το προσωπικό αυτό.

Προϋποθέσεις διορισμού

Συνολικά η προκήρυξη θα αφορά σε 1.213 θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που οι προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου μέσω ΑΣΕΠ.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι για τη Δημοτική Αστυνομία θα πρέπει να είναι ηλικίας από 20 έως 35 ετών, να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες και να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους. Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες.

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στις αθλητικές δοκιμασίες υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη, ώστε να ερευνηθούν ιδίως η κρίση, η αντίληψη, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, ο βαθμός ετοιμότητας, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα και η δομή της προσωπικότητας.

Αθλητικές δοκιμασίες

Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες οι οποίες περιλαμβάνουν: Δρόμο 100 μ. σε χρόνο 16’’ (μία προσπάθεια). Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο 4’ και 20’’ (μία προσπάθεια). Αλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μ. (τρεις προσπάθειες). Αλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες). Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Προσόντα

Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά προσόντα διορισμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας είναι τα εξής: Για τον κλάδο ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

Για τον κλάδο ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. Για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (ΙΕΚ ή Μεταλυκειακού Ετους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑΛ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Β’ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Για όλους τους κλάδους του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας ως πρόσθετα προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής:

α. Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: i. επεξεργασίας κειμένων, ii. υπολογιστικών φύλλων και iii. υπηρεσιών Διαδικτύου. β. Η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, πενήντα (50) τουλάχιστον κυβικών εκατοστών. γ. Η καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.