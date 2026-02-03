ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 132 μόνιμες προσλήψεις σε ΚΕΠ και ΑΑΔΕ

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 132 μόνιμες προσλήψεις σε ΚΕΠ και ΑΑΔΕ
Eurokinissi
ΕΡΓΑΣΙΑ
3'

Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοίνωσε την έκδοση και καταχώριση των προσωρινών αποτελεσμάτων για την πλήρωση συνολικά 132 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 75), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αρ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων και κατάταξης των εν λόγω κλάδων/ειδικοτήτων χωρίς ειδική επισήμανση.

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην οικεία προκήρυξη.

Κάντε "κλικ" ΕΔΩ και δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα της 4ΓΒ-2025

Από σήμερα οι ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από τις 3 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του (www.asep.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση.

Για την ένσταση απαιτείται παράβολο πενήντα ευρώ (50 €), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου > Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «e παράβολο»), ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου πριν την υποβολή της ένστασής του.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Δείτε το ΦΕΚ και παρακάτω

Να αναφερθεί ότι η προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά στους επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022).

Οι ειδικότητες

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται θέσεις σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Συγκεκριμένα:

  • Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
  • Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
  • Διοικητικού - Οικονομικού
  • Διοικητικού (Νομικών)
  • Οικονομικού
  • Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
  • Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
  • Διοικητικού - Λογιστικού
  • Εφοριακών
  • Τελωνειακών
  • Διοικητικού Λογιστικού

