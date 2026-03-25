53η Ημέρα Καριέρας: Το Σάββατο, πάνω από 35 επιχειρήσεις προσφέρουν τουλάχιστον 1000 θέσεις εργασίας

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει τη 53η «Ημέρας Καριέρας» το Σάββατο 28 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis Hotel (Υγείας 2, 712 02 Ηράκλειο), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν 35 επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας, δημιουργώντας ένα ευρύ πεδίο επιλογών για πολίτες με διαφορετικό επαγγελματικό υπόβαθρο και εμπειρία.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες που αναζητούν εργασία και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΔΩ.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους, όπως: Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν δραστηριοποιούνται σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, όπως χονδρικού και λιανικού εμπορίου, τροφίμων τηλεπικοινωνιών, τουρισμού, υδραυλικών ειδών θέρμανσης και ειδών υγιεινής, επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, παραγωγή γεωργικών λιπασμάτων & φαρμάκων, ελαιουργικές επιχειρήσεις, υπηρεσίες εκπαίδευσης και logistics.

Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν διαφορετικά επίπεδα εξειδίκευσης και εκπαίδευσης, σε ειδικότητες όπως: μηχανικός περιβάλλοντος, περιβαλλοντολόγος, χημικός μηχανικός, τεχνολόγοι τροφίμων, ηλεκτρολόγοι, χημικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, τεχνικοί δικτύων, ειδικότητες ΙΤ, σύμβουλοι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης, σύμβουλοι πωλήσεων, ταμίες, υπάλληλοι γραφείου, λογιστές, πωλητές, κρεοπώλες, μάγειρες, ζαχαροπλάστες, υπάλληλοι αποθήκης, οδηγοί, βρεφοκόμοι, νηπιαγωγοί, καθώς και ειδικότητες σε όλο το φάσμα του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν το βιογραφικό τους και να πραγματοποιήσουν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις, διεκδικώντας θέσεις που ανταποκρίνονται στο επαγγελματικό τους προφίλ.

Η «Ημέρα Καριέρας» προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης και προσωπικής επικοινωνίας μεταξύ υποψηφίων και επιχειρήσεων, χωρίς προκαθορισμένα ραντεβού, δίνοντας έμφαση στη γνωριμία, τη συζήτηση και την παρουσίαση των δεξιοτήτων κάθε συμμετέχοντα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.