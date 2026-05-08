56η Ημέρα Καριέρας για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας

Την 56η «Ημέρα Καριέρας» διοργανώνει στην Πάτρα η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) .

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η «Ημέρα Καριέρας» στον Πειραιά στις 23 Μαΐου με συμμετοχή 30 επιχειρήσεων της Γαλάζιας Οικονομίας.
  • Προσφέρονται πάνω από 900 θέσεις εργασίας σε διάφορες ειδικότητες και επίπεδα εξειδίκευσης.
  • Οι επισκέπτες μπορούν να συνομιλήσουν με εκπροσώπους επιχειρήσεων, να καταθέσουν βιογραφικό και να πραγματοποιήσουν αρχικές συνεντεύξεις επιτόπου.
  • Η εκδήλωση πραγματοποιείται στον πολυχώρο Castor Place και η είσοδος είναι δωρεάν με προηγούμενη δήλωση συμμετοχής.
  • Η «Ημέρα Καριέρας» στοχεύει στη σύνδεση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει στον Πειραιά την 56η «Ημέρα Καριέρας».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στον πολυχώρο εκδηλώσεων Castor Place (Κάστορος 48 & Ασκληπιού 5, 18545, Πειραιάς).

Στην εκδήλωση συμμετέχουν 30 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, προσφέροντας περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης.

Η είσοδος είναι δωρεάν, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο ΕΔΩ.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα:

  • να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων
  • να καταθέσουν το βιογραφικό τους
  • να πραγματοποιήσουν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις

Η «Ημέρα Καριέρας» αποτελεί μια σύγχρονη δράση για την άμεση και αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας διευκολύνοντας την πρόσβαση των πολιτών σε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.

