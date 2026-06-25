ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Υποβλήθηκαν 20.828 αιτήσεις για 4.747 προσλήψεις

Τα στατιστικά στοιχεία της προκήρυξης 2ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 4.747 θέσεων.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ
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  • Υποβλήθηκαν 20.828 αιτήσεις για 4.747 μόνιμες θέσεις και θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην προκήρυξη 2ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ.
  • Οι θέσεις αφορούν κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες, όπως διοικητικές, τεχνικές, θετικές επιστήμες, ανθρωπιστικές και γεωτεχνικές.
  • Η προκήρυξη περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό θέσεων σε Υπουργείο Οικονομικών, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Υπουργείο Πολιτισμού και άλλους δημόσιους φορείς.
  • Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και στο Εθνικό Τυπογραφείο.
  • Οι ειδικότητες καλύπτουν ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, όπως μηχανικοί, πληροφορική, βιολόγοι, αρχαιολόγοι, ψυχολόγοι και γεωπόνοι.
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Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 25/22.05.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. και 26/29.05.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π), που αφορά στην πλήρωση συνολικά 4.747 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 14 15), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 20.828 αιτήσεις.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Μπορείτε να το δείτε και στο αρχείο που ακολουθεί.

Οι μεταβολές της 2ΓΒ/2026.

Οι θέσεις της ως Προκήρυξης 2ΓΒ/2026 έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Οι ειδικότητες της 2ΓΒ/2026

Διοικητικές & Οικονομικές Ειδικότητες

  • ΠΕ Δημοσιονομικών (με μεγάλο αριθμό θέσεων στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών)
  • ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών για τη στελέχωση των ΚΕΠ της χώρας.
  • Μηχανικοί & Τεχνικές Ειδικότητες
  • ΠΕ Μηχανικών διαφόρων ειδικεύσεων (Αγρονόμοι Τοπογράφοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, καθώς και Μηχανικοί Μεταλλείων)

Θετικές Επιστήμες & Πληροφορική

  • ΠΕ Πληροφορικής (Software-Hardware)
  • ΠΕ Βιολόγων (για φορείς όπως το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και το ΙΦΕΤ)
  • ΠΕ Χημικών
  • ΠΕ Στατιστικών

Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Σπουδές

  • ΠΕ Αρχαιολόγων (διαφόρων ειδικεύσεων στο Υπουργείο Πολιτισμού)
  • ΠΕ Αρχειονόμων και Βιβλιοθηκονόμων για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και Δημόσιες Βιβλιοθήκες
  • ΠΕ Ψυχολόγων

Γεωτεχνικοί

  • ΠΕ Γεωλόγων
  • ΠΕ Γεωπόνων σε περιφέρειες και αποκεντρωμένες διοικήσεις.
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