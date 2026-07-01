ΑΣΕΠ 5Κ/2026: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 51 μόνιμες προσλήψεις – Ο πίνακας με τις ειδικότητες

Ακολουθεί, ο πίνακας των θέσεων της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 5Κ/2026 για την πλήρωση 51 θέσεων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ
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  • Εκδόθηκε η προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2026 για την πλήρωση 51 μόνιμων θέσεων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 13 Ιουλίου έως 28 Ιουλίου 2026 μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.
  • Οι θέσεις κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες εκπαίδευσης: Πανεπιστημιακής (16 θέσεις), Τεχνολογικής (11 θέσεις) και Δευτεροβάθμιας (24 θέσεις).
  • Οι ειδικότητες περιλαμβάνουν διοικητικούς, μηχανικούς, γεωπόνους, τεχνικούς και γραφικές τέχνες σε διάφορους φορείς και περιοχές της Ελλάδας.
  • Τα ΦΕΚ της προκήρυξης είναι διαθέσιμα δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.
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Εκδόθηκε η 5Κ/2026 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 32/19.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. και 33/26.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Τα Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και διατίθενται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 13 Ιουλίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 28 Ιουλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Οι ειδικότητες της 5Κ/2026

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - 16 θέσεις

Κωδ. Θέσης

Κλάδος - Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα (ΠΕ)

Συνολικές θέσεις

501

ΠΕ Γεωπόνων

Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)

Σερρών (Δ. Νέας Ζίχνης)

1

502

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας

Αιτωλοακαρνανίας

1

503

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας

Αιτωλοακαρνανίας

1

504

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος

Βοιωτίας

1

505

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος Και Σουφλίου

Έβρου

1

506

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης Και Αρκαδίας

Ηρακλείου (Δ. Γόρτυνας)

1

507

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων

Καρδίτσας

1

508

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

509

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

2

510

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

511

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

512

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης Και Περιθεωρίου

Ξάνθης

2

513

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς

Πειραιώς

1

514

ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ή Μηχανολόγου Μηχανικού)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - 11 θέσεις

Κωδ. Θέσης

Κλάδος - Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα (ΠΕ)

Συνολικές θέσεις

601

ΤΕ Γραφικών Τεχνών

Εθνικό Τυπογραφείο

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

3

602

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς

Καστοριάς

1

603

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

604

ΤΕ Μηχανικού Έργων Υποδομής Ή Μηχανολόγου Ή Ηλεκτρολόγου (ΤΕ Ηλεκτρολόγος)

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χαλκηδόνας

Θεσσαλονίκης

1

605

ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

606

ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ)

Έβρου

1

607

ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

608

ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικού Μηχανικού)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

609

ΤΕ Πληροφορικής (Software-Hardware)

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - 24 θέσεις

Κωδ. Θέσης

Κλάδος - Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα (ΠΕ)

Συνολικές θέσεις

701

ΔΕ Γεωργοτεχνίτη

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βιστρίζας

Φθιώτιδας (Δ. Μακρακώμης)

1

702

ΔΕ Γραφικών Τεχνών

Εθνικό Τυπογραφείο

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

5

703

ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης Και Βάρης

Ανατολικής Αττικής

1

704

ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων

Καρδίτσας

1

705

ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Εθνικό Τυπογραφείο

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

706

ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

707

ΔΕ Εισπράκτορα-Βοηθητικού Προσωπικού (Διοίκησης Και Οικονομίας)

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χρυσοσκαλίτισσας

Χανίων

1

708

ΔΕ Ηλεκτρολόγος-Συντηρητής

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βαρυπέτρου

Χανίων

1

709

ΔΕ Ηλεκτρολόγου Α'

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές)

Έβρου

1

710

ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγου)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

2

711

ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτροσυγκολλητών)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

712

ΔΕ Τεχνικών (Τεχνίτη Εργαλειομηχανών/Τορναδόρου)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

713

ΔΕ Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (Μηχανολόγος)

Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας

Έβρου

1

714

ΔΕ Υδρονομέα-Καταμετρητή-Συντηρητή Υδρομέτρων Και Αρδευτικών Δικτύων

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Αγυιάς-Κολυμβαρίου

Χανίων

1

715

ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων

Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος

Βοιωτίας

1

716

ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων

Καρδίτσας

1

717

ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1

718

ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων

Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος Και Ιθάκης

Λευκάδας (Ν. Λευκάδα)

1

719

ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (JCB)

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές)

Έβρου

1

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