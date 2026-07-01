ΑΣΕΠ 5Κ/2026: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 51 μόνιμες προσλήψεις – Ο πίνακας με τις ειδικότητες

Snapshot Εκδόθηκε η προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2026 για την πλήρωση 51 μόνιμων θέσεων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 13 Ιουλίου έως 28 Ιουλίου 2026 μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.

Οι θέσεις κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες εκπαίδευσης: Πανεπιστημιακής (16 θέσεις), Τεχνολογικής (11 θέσεις) και Δευτεροβάθμιας (24 θέσεις).

Οι ειδικότητες περιλαμβάνουν διοικητικούς, μηχανικούς, γεωπόνους, τεχνικούς και γραφικές τέχνες σε διάφορους φορείς και περιοχές της Ελλάδας.

Τα ΦΕΚ της προκήρυξης είναι διαθέσιμα δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Snapshot powered by AI

Εκδόθηκε η 5Κ/2026 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 32/19.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. και 33/26.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Τα Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και διατίθενται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 13 Ιουλίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 28 Ιουλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Οι ειδικότητες της 5Κ/2026

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - 16 θέσεις

Κωδ. Θέσης Κλάδος - Ειδικότητα Φορέας Έδρα (ΠΕ) Συνολικές θέσεις 501 ΠΕ Γεωπόνων Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Σερρών (Δ. Νέας Ζίχνης) 1 502 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας Αιτωλοακαρνανίας 1 503 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας Αιτωλοακαρνανίας 1 504 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος Βοιωτίας 1 505 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος Και Σουφλίου Έβρου 1 506 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης Και Αρκαδίας Ηρακλείου (Δ. Γόρτυνας) 1 507 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων Καρδίτσας 1 508 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1 509 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 2 510 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1 511 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1 512 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης Και Περιθεωρίου Ξάνθης 2 513 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς Πειραιώς 1 514 ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ή Μηχανολόγου Μηχανικού) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας Έβρου 1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - 11 θέσεις

Κωδ. Θέσης Κλάδος - Ειδικότητα Φορέας Έδρα (ΠΕ) Συνολικές θέσεις 601 ΤΕ Γραφικών Τεχνών Εθνικό Τυπογραφείο Κεντρικού Τομέα Αθηνών 3 602 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς Καστοριάς 1 603 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1 604 ΤΕ Μηχανικού Έργων Υποδομής Ή Μηχανολόγου Ή Ηλεκτρολόγου (ΤΕ Ηλεκτρολόγος) Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης 1 605 ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας Έβρου 1 606 ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Έβρου 1 607 ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας Έβρου 1 608 ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικού Μηχανικού) Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας Έβρου 1 609 ΤΕ Πληροφορικής (Software-Hardware) Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - 24 θέσεις