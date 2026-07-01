ΑΣΕΠ 5Κ/2026: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 51 μόνιμες προσλήψεις – Ο πίνακας με τις ειδικότητες
Ακολουθεί, ο πίνακας των θέσεων της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 5Κ/2026 για την πλήρωση 51 θέσεων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου.
Snapshot
- Εκδόθηκε η προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2026 για την πλήρωση 51 μόνιμων θέσεων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
- Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 13 Ιουλίου έως 28 Ιουλίου 2026 μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.
- Οι θέσεις κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες εκπαίδευσης: Πανεπιστημιακής (16 θέσεις), Τεχνολογικής (11 θέσεις) και Δευτεροβάθμιας (24 θέσεις).
- Οι ειδικότητες περιλαμβάνουν διοικητικούς, μηχανικούς, γεωπόνους, τεχνικούς και γραφικές τέχνες σε διάφορους φορείς και περιοχές της Ελλάδας.
- Τα ΦΕΚ της προκήρυξης είναι διαθέσιμα δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.
Εκδόθηκε η 5Κ/2026 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 32/19.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. και 33/26.06.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.
Τα Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και διατίθενται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 13 Ιουλίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 28 Ιουλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
Οι ειδικότητες της 5Κ/2026
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - 16 θέσεις
Κωδ. Θέσης
Κλάδος - Ειδικότητα
Φορέας
Έδρα (ΠΕ)
Συνολικές θέσεις
501
ΠΕ Γεωπόνων
Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)
Σερρών (Δ. Νέας Ζίχνης)
1
502
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας
Αιτωλοακαρνανίας
1
503
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας
Αιτωλοακαρνανίας
1
504
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος
Βοιωτίας
1
505
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος Και Σουφλίου
Έβρου
1
506
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης Και Αρκαδίας
Ηρακλείου (Δ. Γόρτυνας)
1
507
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων
Καρδίτσας
1
508
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
509
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
2
510
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
511
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
512
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης Και Περιθεωρίου
Ξάνθης
2
513
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς
Πειραιώς
1
514
ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ή Μηχανολόγου Μηχανικού)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - 11 θέσεις
Κωδ. Θέσης
Κλάδος - Ειδικότητα
Φορέας
Έδρα (ΠΕ)
Συνολικές θέσεις
601
ΤΕ Γραφικών Τεχνών
Εθνικό Τυπογραφείο
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
3
602
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς
Καστοριάς
1
603
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
604
ΤΕ Μηχανικού Έργων Υποδομής Ή Μηχανολόγου Ή Ηλεκτρολόγου (ΤΕ Ηλεκτρολόγος)
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χαλκηδόνας
Θεσσαλονίκης
1
605
ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
606
ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ)
Έβρου
1
607
ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
608
ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικού Μηχανικού)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
609
ΤΕ Πληροφορικής (Software-Hardware)
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - 24 θέσεις
Κωδ. Θέσης
Κλάδος - Ειδικότητα
Φορέας
Έδρα (ΠΕ)
Συνολικές θέσεις
701
ΔΕ Γεωργοτεχνίτη
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βιστρίζας
Φθιώτιδας (Δ. Μακρακώμης)
1
702
ΔΕ Γραφικών Τεχνών
Εθνικό Τυπογραφείο
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
5
703
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης Και Βάρης
Ανατολικής Αττικής
1
704
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων
Καρδίτσας
1
705
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Εθνικό Τυπογραφείο
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
706
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
707
ΔΕ Εισπράκτορα-Βοηθητικού Προσωπικού (Διοίκησης Και Οικονομίας)
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χρυσοσκαλίτισσας
Χανίων
1
708
ΔΕ Ηλεκτρολόγος-Συντηρητής
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βαρυπέτρου
Χανίων
1
709
ΔΕ Ηλεκτρολόγου Α'
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές)
Έβρου
1
710
ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγου)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
2
711
ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτροσυγκολλητών)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
712
ΔΕ Τεχνικών (Τεχνίτη Εργαλειομηχανών/Τορναδόρου)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
713
ΔΕ Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (Μηχανολόγος)
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας
Έβρου
1
714
ΔΕ Υδρονομέα-Καταμετρητή-Συντηρητή Υδρομέτρων Και Αρδευτικών Δικτύων
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Αγυιάς-Κολυμβαρίου
Χανίων
1
715
ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων
Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος
Βοιωτίας
1
716
ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων
Καρδίτσας
1
717
ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1
718
ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων
Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος Και Ιθάκης
Λευκάδας (Ν. Λευκάδα)
1
719
ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (JCB)
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές)
Έβρου
1