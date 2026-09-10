ΑΣΕΠ 6Κ/2026: Από σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για τις 315 θέσεις σε νοσοκομεία

Η 6Κ/2026 του ΑΣΕΠ αφορά την πλήρωση  315 θέσεων σε νοσοκομεία και δομές υγείας 

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 6Κ/2026: Από σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για τις 315 θέσεις σε νοσοκομεία
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  • Ξεκινάει σήμερα 10 Σεπτεμβρίου 2026 η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για τις 315 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία μέσω της προκήρυξης ΑΣΕΠ 6Κ/2026.
  • Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 23 Σεπτεμβρίου 2026, και η μη υποβολή εντός αυτής οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες της προκήρυξης και να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τον αριθμό μητρώου υποψηφίου.
  • Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα κατά την υποβολή, επομένως συνιστάται η έγκαιρη υποβολή των δικαιολογητικών.
  • Οι θέσεις αφορούν ειδικότητες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον τομέα της υγείας, όπως ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, νοσηλευτές και βιοχημικούς.
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Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων της Προκήρυξης 6Κ/2026 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 36/08.07.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. και 37/13.07.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας συνολικά τριακοσίων δεκαπέντε (315) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4765/2021 (Α΄6), το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας Ανακοίνωσης, οι οποίοι, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Κεφάλαιο Δ΄ Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών (Β΄ Στάδιο) αρχίζει σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρούσας Ανακοίνωσης και οι οποίοι δεν θα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.

ΑΣΕΠ 6K/2026 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής, συνιστάται στους υποψηφίους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ΑΣΕΠ δε φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Ακολουθεί, ο πίνακας με τις θέσεις:

Οι ειδικότητες της 6Κ/2026

Ακολουθεί η λίστα με τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στο κείμενο που εστάλη στο Τυπογραφείο:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

  • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
  • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
  • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
  • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ
  • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
  • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
  • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
  • ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
  • ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

  • ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
  • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
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