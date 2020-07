Απάντηση Ελλάδας-Κύπρου στην Τουρκία: Εξέδωσαν αντιNAVTEX για την ίδια περιοχή

Δική τους αντιNavtex εξέδωσαν Ελλάδα και Κύπρος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN TV, ως απάντηση στην τουρκική.

Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός η αντι-Navtex Ελλάδας και Κύπρου αφορά την ίδια περιοχή ερευνών για την οποία εξέδωσε τη Navtex η Άγκυρα.

Υπενθυμίζεται πως οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή μετά την έκδοση της τουρκικής Navtex. Tην ίδια ώρα, ελληνικά πολεμικά έσπευσαν στην περιοχή, σχηματίζοντας ένα πλωτό «τείχος» από τη Σαμοθράκη έως τη Ρόδο.

Επικοινωνία Μητσοτάκη-Μέρκελ: Μίλησαν για τις προκλήσεις της Τουρκίας

Τηλεφωνική επικοινωνία με την Γερμανίδα καγκελάριο είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η επικοινωνία έρχεται λίγες ώρες μετά τις άκρως προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας νοτίως του Καστελορίζου και της Ρόδου που έχει φέρει συναγερμό στις ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η επικοινωνία Μητσοτάκη-Μέρκελ έγινε το απόγευμα της Τρίτης. Από πλευράς του ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε την Καγκελάριο για τις τελευταίες ενέργειες της Τουρκίας.

Αυστηρό διάβημα της Αθήνας σε Άγκυρα: Σταματήσετε άμεσα τις παράνομες ενέργειες

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών, το βράδυ της Τρίτης «η σημερινή αναγγελία τουρκικών ερευνών σε τμήμα ελληνικής υφαλοκρηπίδας με νέα παράνομη τουρκική Navtex συνιστά κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή».

«Καταδεικνύει την εμμονή της Τουρκίας στην παραβατικότητα και την απόλυτη περιφρόνηση, από πλευράς της, του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, των κανόνων καλής γειτονίας, καθώς και των προτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», συνεχίζει η ανακοίνωση. «Η Πρεσβεία μας στην Άγκυρα έχει ήδη προβεί σε διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ οι αρχές μας έχουν ήδη εγείρει το θέμα στην Ε.Ε, στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ, καθώς και στις πρωτεύουσες των μονίμων μελών του ΣΑΗΕ» προσθέτει ακόμη το υπουργείο Εξωτερικών. «Καλούμε την Τουρκία να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της που παραβιάζουν κυριαρχικά μας δικαιώματα και υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Ο μόνος δρόμος για τη σταθερότητα στην περιοχή είναι ο σεβασμός της διεθνούς νομιμότητας».

Παράνομη τουρκική Navtex στο Καστελόριζο

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι η Τουρκία προχωρά σε έρευνες στο θαλάσσιο χώρο νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου και νοτιοανατολικά της Κρήτης, σύμφωνα με Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλεια.

Η Τουρκική NAVTEX είναι η ακόλουθη:



TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)



TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.

Η Navtex έχει ισχύ έως τις 2 Αυγούστου.

Δείτε στον παρακάτω χάρτη την περιοχή που περικλείουν τα στίγματα της τουρκικής Navtex:

Μετά τις παραπάνω εξελίξεις, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος επέστρεψε εσπευσμένα στην Αθήνα από την Κύπρο όπου βρισκόταν για την επέτειο από την τουρκική εισβολή.

Η κυβέρνηση από το Ταμείο Ανάκαμψης στις τουρκικές προκλήσεις

Με οδηγό την ψυχραιμία, τη νηφαλιότητα αλλά και την πλήρη ετοιμότητα, η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί από πολύ κοντά τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας σε βάρος της Ελλάδας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να ενημερώσει απευθείας τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας -η χώρα του οποίου ασκεί αυτό το εξάμηνο την προεδρία της ΕΕ- και του ζήτησε να μεταφέρει στους Ευρωπαίους ηγέτες τις παράνομες ενέργειες της Άγκυρας.