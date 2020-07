Αιγαίο: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση – Θέμα ωρών η κίνηση των Τούρκων

Σε «κόκκινο» συναγερμό παραμένουν οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας για ακόμη ένα 24ωρο, μετά τις προκλητικές κινήσεις της Τουρκίας να εκδώσει NAVTEX ανοιχτά του Καστελόριζου και να στείλει τον στόλο της στο Αιγαίο.

Παρά την φαινομενική ηρεμία που επικρατεί τις τελευταίες ώρες από την τουρκική πλευρά, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού. Άλλωστε, όπως είπε σήμερα το πρωί από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος όλος ο στόλος της Ελλάδας παραμένει στο Αιγαίο.

Ο Ερντογάν μετά το χθεσινό συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας που συγκάλεσε και στο οποίο αναφέρθηκε εμμέσως στη παράνομη Navteχ, τηρεί στάση αναμονής. Άλλωστε, το τουρκικό ερευνητικό Oruc Reis, παραμένει αγκυροβολημένο ανοικτά της Αττάλειας, χωρίς να έχει μετακινηθεί καθόλου τις τελευταίες μέρες.

Ωστόσο, ανώτερες στρατιωτικές πηγές αναφέρουν στο Newsbomb.gr, ότι το επόμενο τριήμερο είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο, ενώ εκτιμούν ότι ο «σουλτάνος» θα κάνει κίνηση μέχρι την Κυριακή. Η συγκυρία, για τον Ερντογάν, θα είναι… ιδανική, καθώς την Παρασκευή ετοιμάζει την «φιέστα» του στην Αγιά Σοφιά, όπου θα στήσει ένα μεγαλοπρεπές σόου για να προκαλέσει το συναίσθημα των Χριστιανών.

Καστελόριζο: NAVTEX της Τουρκίας για «δοκιμές εκτόξευσης πυραύλων»

Την ίδια ώρα ο υδρογραφικός σταθμός Αττάλειας της Τουρκίας εξέδωσε νέα Navtex για εκτόξευση πυραύλων νοτιοανατολικά του Καστελόριζου.

Πρόκειται για anti-Navtex στην άσκηση του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο ζήτησε και έλαβε άδεια από την Κύπρο.

Οι ασκήσεις, τόσο από πλευράς Μόσχας όσο και από πλευράς Άγκυρας, έχουν οριστεί για την 18η Αυγούστου.

TURNHOS N/W : 0982/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 23-07-2020 15:13)

TURNHOS N/W : 0982/20

MEDITERRANEAN SEA

NAVY ROCKET TEST FIRINGS, ON 18 AUG 20 FROM 0600Z TO 1500ZWILL TAKE PLACE IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:

35 37.00 N – 030 00.00 E

35 37.00 N – 030 31.00 E

35 16.00 N – 030 31.00 E

35 16.00 N – 030 00.00 E

THIS AREA IS VERY DANGEROUS TO NAVIGATION.

CANCEL THIS MESSAGE 181600Z AUG 20.

Εδώ ο χάρτης με την περιοχή που περικλείουν τα στίγματα της τουρκικής Navtex:

