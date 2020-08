«Τραβούν» το σχοινί οι Τούρκοι: Νέα Navtex για ασκήσεις νότια της Κρήτης

Συνεχίζει να ανεβάζει την ένταση στη Μεσόγειο η Τουρκία καθώς εξέδωσε νέα Navtex για ασκήσεις νότια της Κρήτης.

«Οξύνει» ακόμη περισσότερο τα πνεύματα η Τουρκία, απαντώντας στις στρατηγικές κινήσεις της Ελλάδας που της υπενθυμίζουν ποιος έχει διακίωμα να κινείται σε συγκεκριμένα σημεία της ανατολικής Μεσογείου και ποιος όχι με βάση το διεθνές δίκαιο.

Ξαφνικά, και πάλι, σήμερα το απόγευμα η Τουρκία εξέδωσε νέα navtex για συγκεκριμένη έκταση νοτίως της Κρήτης.

Τα χαρακτηριστικά της είναι ότι επισήμως θα ισχύει από τις 8 το πρωί της Τρίτης 25 Αυγούστου, ως τις 14.00 της ίδιας ημέρας, δηλαδή για λίγες ώρες.

Επισήμως, ο λόγος που προβάλλεται είναι ασκήσεις ναυτικού με συμμαχικές δυνάμεις.

Η ουσία είναι ότι πρόκειται για περιοχή εντός του παρανόμου τουρκολιβυκού μνημονίου, νοτίως της Κρήτης και ειδικότερα στο ύψος της Ιεράπετρας.

Είναι ελληνική υφαλοκρηπίδα, και η περιοχή του δεσμεύεται είναι όμορη με την περιοχή την οποία από το πρωί δέσμευσε η ελληνική navtex για μεγάλες αεροναυτικές ασκήσεις ως απάντηση στην επέκταση της navtex για το Oruc Reis.

Οι χάρτες είναι αποκαλυπτικοί

Οι συντεταγμένες της navtex

TURNHOS N/W : 1069/20

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH NAVY AND ALLIED UNITS MARITIME EXERCISE, 25 AUG 20 FROM 0500Z TO 1100Z IN AREA BOUNDED BY;

34 15.00 N – 025 43.95 E

34 15.00 N – 026 35.15 E

33 35.00 N – 026 35.15 E

33 35.00 N – 025 43.95 E

2. CANCEL THIS MESSAGE 251200Z AUG 20.

Με πληροφορίες από hellasjournal.com

