Τουρκικό ΥΠΕΞ: Απαράδεκτες οι δηλώσεις Δένδια - Στην τουρκική υφαλοκρηπίδα το Oruc Reis

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να βγάλει στα ανοιχτά ξανά το Oruc Reis προκειμένου να διεξάγει έρευνες σε περιοχή νοτίως του Καστελορίζου την οποία και δέσμευσε με NAVTEX - Άμεση η απάντηση από την Αθήνα - Τουρκικό ΥΠΕΞ: Το Oruc Reis θα πραγματοποιήσει έρευνες εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας

Ανακοίνωση εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών το απόγευμα της Δευτέρας (12/10), στρέφοντας τα βέλη του προς τον Έλληνα ΥΠΕΞ, κ. Νίκο Δένδια, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του απαράδεκτες.

«Το τουρκικό ερευνητικό Our Oruç Reis ship ξεκίνησε τις σεισμικές έρευνές του από το σημείο, όπου είχε σταματήσει ένα μήνα πριν, εξαιτίας των εργασιών συντήρησης. Οι έρευνές του θα συνεχιστούν έως τις 22 Οκτωβρίου και θα πραγματοποιηθούν εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας, 15χλ μακριά από τα τουρκικά παράλια και 425 χλμ μακριά από την ηπειρωτική Ελλάδα», τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Ο Έλληνας ΥΠΕΞ επανέλαβε τις αντιρρήσεις του σχετικά με το θέμα, παραθέτοντας απαράδεκτα επιχειρήματα, που δεν συμβαδίζουν με το Διεθνή Δίκαιο. Είναι απαράδεκτο να εναντιώνεται στην χώρα μας, που έχει την μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Αν. Μεσόγειο, για επιχειρήσεις 15 χλμ από την ηπειρωτική χώρα», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Στη συνέχεια κατηγορεί την Ελλάδα ότι διατηρεί «μαξιμαλιστική στάση» και την καλεί να σταματήσει (!) τις στρατιωτικές δραστηριότητες που αυξάνουν την ένταση στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο και να αρχίσει έναν ειλικρινή διάλογο με την Τουρκία.

«Αυτή η αντίρρηση της Ελλάδας βασίζεται στους μαξιμαλιστικούς ισχυρισμούς για τη θαλάσσια δικαιοδοσία της, που ενσωματώνονται στο χάρτη της Σεβίλλης. Ωστόσο, έχει ανακοινωθεί από κοινού, τόσο από την ΕΕ όσο και από τις ΗΠΑ ότι ο Χάρτης της Σεβίλλης είναι νομικά άκυρος».

Πόλεμος νεύρων με τη Navtex του Oruc Reis

Λίγο πριν ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές και ο ελληνοτουρκικός διάλογος, ο Ταγίπ Ερντογάν πυροδοτεί νέα ελληνοτουρκική κρίση αυτή την φορά νοτίως του Καστελορίζου τινάζοντας στον αέρα όποια διάθεση αποκλιμάκωσης είχε καλλιεργηθεί τις προηγούμενες εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Δευτέρας αναχώρησε από το λιμάνι τις Αττάλειας το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, θα κατευθυνθεί νότια του Καστελόριζου για έρευνες έως τις 22 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τη νέα Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας. Η Navtex βγήκε στις 23:33 το βράδυ της Κυριακής και είναι 7,5 μίλια από το Καστελόριζο.

Περίπου στις 17:00 το απόγευμα αναμένεται να φτάσει στο βορειοανατολικότερο άκρο της περιοχής ερευνών που μονομερώς και αυθαίρετα όρισαν οι Τούρκοι με Navtex.

Η περιοχή που δεσμεύεται ξεκινά από μεγάλη απόσταση στα νότια της Ρόδου και το βόρειο τμήμα της «κλείνει» μόλις νότια από το σύμπλεγμα του Καστελόριζου, με τις δύο άκρες του να βρίσκονται ανάμεσα στη Ρω και στη Στρογγύλη – είναι οι δύο νησίδες που συμπληρώνουν το σύμπλεγμα.

To ORUC REIS κατευθύνεται με ταχύτητα κάτω των 10 κόμβων προς τη δεσμευμένη περιοχή με συνοδεία 6 πλοίων του τουρκικού.

Επικοινωνία Μητσοτάκη-Μισέλ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel.

Στη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη νέα παράνομη τουρκική NAVTEX για έρευνες νοτίως του Καστελόριζου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε στον κ. Michel ότι θα θέσει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης-16ης Οκτωβρίου τη νέα αυτή μονομερή ενέργεια, που αποτελεί σοβαρή κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας.

ΑντιNAVTEX από την Αθήνα

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ελλάδας απέναντι στην παράνομη NAVTEX της Τουρκίας για περιοχή νοτίως του Καστελορίζου για την οποία και εξέδωσε οργισμένη ανακοίνωση το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Η Ελλάδα απαντά με έκδοση αντίNavtex. Η αντίNavtex που εξέδωσε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού επισημαίνει ότι η τουρκική Navtex για έρευνες του Oruc Reis νοτίως του Καστελόριζου «αφορά παράνομη δραστηριότητα σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας».

Ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε ναυτική αναγγελλία τονίζοντας πως η τουρκική Navtex FA06-1262/20 εκδόθηκε από σταθμό (σ.σ. της Αττάλειας) που δεν έχει την αρμοδιότητα για την περιοχή του Καστελλόριζου. Στην περιοχή αυτή αρμοδιότητα έχει η Ελληνική Υπηρεσία, σημειώνεται.

Ακόμη ο σταθμός του Ηρακλείου διαμηνύει ότι η τουρκική Navtex αναφέρεται σε παράνομη και μη εγκεκριμένη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και επισημαίνεται ότι ο σταθμός του Ηρακλείου είναι ο αρμόδιος για την έκδοση ναυτικών αγγελιών σ’ αυτή την θαλάσσια περιοχή. Καλούνται δε όλοι οι ναυτικοί να αγνοήσουν την τουρκική αναγγελία.

Η ελληνική αντίNavtex

ZCZC HA79

112335 UTC OCT 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 596/20

KASTELORIZO SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA06-1262/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA06-1262/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 222059 UTC OCT 20.

NNNN

Οργή από το ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα δεν εκβιάζεται

Μείζονα κλιμάκωση και ευθεία απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτηρίζει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών την έκδοση της νέας παράνομης τουρκικής Navtex για έρευνες νοτίως του Καστελόριζου στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Η ανακοίνωση @GreeceMFA: Η νέα παράνομη τουρκική Navtex για παράνομες έρευνες νοτίως του Καστελόριζου στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, σε απόσταση 6,5 ν.μ. από ελληνικές ακτές, συνιστά μείζονα κλιμάκωση και ευθεία απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας. https://t.co/e0rhiKlaYR — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 12, 2020

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

Η νέα παράνομη τουρκική Navtex για παράνομες έρευνες νοτίως του Καστελόριζου στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, σε απόσταση μόλις 6,5 ν.μ. από ελληνικές ακτές, συνιστά μείζονα κλιμάκωση και ευθεία απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή.

Μόλις λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, κατά την οποία η τουρκική πλευρά δεσμεύτηκε να προτείνει ημερομηνία για τις διερευνητικές επαφές, καταδεικνύεται και πάλι η αναξιοπιστία της όπως και το γεγονός ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί ειλικρινά το διάλογο. Εμμένει σε επιθετικές και έκνομες τακτικές παρελθόντων αιώνων, επιβεβαιώνοντας περίτρανα το ρόλο της ως του κατεξοχήν παράγοντα αστάθειας και παραβατικότητας στην περιοχή. Από τη Λιβύη ως το Αιγαίο και την Κύπρο, τη Συρία, το Ιράκ και πλέον και το Ναγκόρνο Καραμπάχ.



Αγνοεί συστηματικά το Διεθνές Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τους κανόνες καλής γειτονίας. Δυναμιτίζει κάθε προσπάθεια διαλόγου, περιφρονώντας τις προτροπές της Διεθνούς Κοινότητας. Αδιαφορεί προκλητικά στις παροτρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμμόρφωση προς τη διεθνή νομιμότητα, ως αυτονόητη προϋπόθεση κάθε βήματος προόδου στις ευρωτουρκικές σχέσεις.



Καλούμε την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την απόφασή της.



Να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της δια των οποίων υπονομεύει συστηματικά την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.



Η Ελλάδα, ως σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, δεν εκβιάζεται. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, συμβάλλοντας παράλληλα στην εδραίωση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας.

Παράλληλα τόσο ο Νίκος Δένδιας σήμερα, όσο και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής θα θέσουν το θέμα της νέας εξόδου του Oruc Reis στο Αιγαίο.

Εσπευσμένα στην Αθήνα ο Νίκος Παναγιωτόπουλος

Επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, μετά τις εξελίξες στην Ανατολική Μεσόγειο με τις νέες προκλητικές ενέργειες των Τούρκων.

Η προκλητική απόφαση της Τουρκίας να εκδώσει Navtex και να ξαναβγάλει το τουρκικό ερευνητικό Oruc Reis στη Μεσόγειο, έχει θέσει σε συναγερμό κυβέρνηση και Ένοπλες Δυνάμεις.

Έτσι, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος που μετέβη στην Πορτογαλία για να συναντηθεί με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Ζοάου Γκόμες Κραβίνιου, διαφοροποιεί το πρόγραμμά του και αντί για την Τρίτη, θα πάρει σήμερα το αεροπλάνο της επιστροφής για την Ελλάδα.

Συναγερμός στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα μεσάνυχτα έχει κινητοποιηθεί μέρος του Στόλου ενώ βρίσκεται σε επιφυλακή η Πολεμική Αεροπορία.

Η κίνηση αυτή έρχεται να προστεθεί στην προκλητική εισβολή στα Βαρώσια και συνιστά ουσιαστική κλιμάκωση της Άγκυρας, λίγες ημέρες πριν τις αμερικανικές εκλογές, που σημαίνει ότι είναι σχεδόν αδύνατη η όποια δυναμική παρέμβαση των ΗΠΑ.

Το χρονικό της νέας τουρκικής πρόκλησης

Όπως αναφέρει η νέα οδηγία της Τουρκίας, το τουρκικό ερευνητικό θα συνοδεύεται από τα πλοιάρια Ataman και Cengizhan, τα οποία θα συνεχίσουν τις έρευνές τους σε θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που συμπεριλαμβάνει ύδατα νότια του Καστελόριζου ως την 22η Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ειδοποίηση.

Σύμφωνα με την φιλοκυβερνητική Sabah, το Oruc Reis θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας τις έρευνες και τις οποίες θα συνεχίσει έως τις 22 Οκτωβρίου νότια του Καστελόριζου.

H νέα Navtex για το Oruc Reis:

TURNHOS N/W : 1262/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-10-2020 23:33)

TURNHOS N/W : 1262/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 120600Z OCT 20 TO 222059Z OCT 20 IN AREA BOUNDED BY;

35 34.82 N - 028 00.13 E

35 34.83 N - 028 28.78 E

35 36.77 N - 028 28.77 E

35 59.87 N - 029 22.85 E

35 59.87 N - 029 34.20 E

35 59.92 N - 029 59.75 E

35 42.52 N - 030 04.35 E

34 49.53 N - 028 00.07 E

35 09.32 N - 028 00.05 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 222059Z OCT 20.

Να σημειωθεί ότι μόλις πριν από λίγες μέρες, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας και της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχαν συναντηθεί στη Μπρατισλάβα και συμφώνησαν να διεξαχθούν διμερείς διερευνητικές επαφές.

Τον περασμένο μήνα η Άγκυρα απέσυρε το Oruc Reis από την Ανατολική Μεσόγειο για να «επιτρέψει μια διπλωματική προσέγγιση με την Ελλάδα» ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά το πέρας του Συνόδου Κορυφής, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστησε σαφές ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της εάν συνεχιστούν «οι μονομερείς ενέργειες και οι προκλήσεις» της Τουρκίας, κίνηση που η τουρκική κυβέρνηση αντέτεινε ότι θα επιδεινώσει τα προβλήματα στις διμερείς σχέσεις μεταξύ της Άγκυρας και των Βρυξελλών.

Μήνυμα Βερολίνου σε Άγκυρα

Σχολιάζοντας την παράνομη NAVTEX αλλά και την έξοδο του τουρκικού ερευνητικού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, έκανε λόγο για «μη συνετό βήμα».

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «λάβαμε υπόψη τη νέα αποστολή του Oruc Reis και αν προχωρήσει όντως σε σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, θα ήταν ένα πολύ λυπηρό και μη συνετό βήμα» προσθέτοντας ότι θα τορπίλιζε τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο και δε θα βοηθούσε τις σχέσεις Ε.Ε- Τουρκίας. Επανέλαβε δε τις πάγιες θέσεις της γερμανικής κυβέρνησης ότι όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές πρέπει να αποφεύγουν τις κινήσεις περαιτέρω κλιμάκωσης και να αναζητήσουν τον διάλογο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

Σημειώνεται πως ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας θα μεταβεί διαδοχικά την Τρίτη σε Λευκωσία και Αθήνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εκπροσώπου του, Μαρία Άντεμπαρ, ο κ. Μάας θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, ενώ θα έχει συνάντηση και με τον ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη. Το απόγευμα θα μεταβεί στην Αθήνα, όπου θα έχει συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

Επικοινωνία Μητσοτάκη με Μισέλ - Σε επιφυλακή οι Ένοπλες Δυνάμεις

Μετά από ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο η Τουρκία έδειχνε να ρίχνει τους τόνους, με απώτερο στόχο να γλιτώσει την επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ – κάτι που κατάφερε – επανήλθε στις ακραίες προκλήσεις, δυναμιτίζοντας κάθε προσπάθεια επανεκκίνησης του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.

Εν τω μεταξύ, με το Oruc Reis να έχει ήδη βάλει πλώρη προς την περιοχή του Καστελορίζου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος επιστρέφει εσπευσμένα από την Πορτογαλία, όπου πραγματοποιούσε επίσκεψη.

Αυτή την ώρα, το Oruc Reis κατευθύνεται με ταχύτητα κάτω των 10 κόμβων προς τη δεσμευμένη περιοχή με συνοδεία 6 πλοίων του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Oruc Reis συνοδεύεται και από πολεμικά πλοία του τουρκικού στόλου, ενώ οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα με τις φρεγάτες να παρακολουθούν τις κινήσεις των Τούρκων προκειμένου να μην υπάρξει απόπειρα να ξεκινήσουν σεισμικές έρευνες.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας αναφέρθηκε στα εθνικά μας θέματα τονίζοντας: «Συνεδριάζει σήμερα στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. Στη διάρκειά του τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα θα θέσουν τις τελευταίες τουρκικές προκλήσεις με το άνοιγμα του παραλιακού μετώπου της Αμμοχώστου και της έκδοσης της νέας παράνομης τουρκικής Navtex, νοτίως του Καστελόριζου και νοτιοανατολικά της Ρόδου. Έχει ήδη εκδοθεί αναλυτική ανακοίνωση από το υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και ανακοίνωση από τον σταθμό της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο της Κρήτης, στις οποίες και σας παραπέμπω».

