Συναγερμός στις Ένοπλες Δυνάμεις: Η Τουρκία ανοίγει πυρ στο βορειανατολικό Αιγαίο

Μετά το μπαράζ των Navtex το απόγευμα της Κυριακής, η Τουρκία «χτύπησε» ξανά με ακόμα μια, πιο προκλητική από κάθε άλλη φορά, καθώς αφορά ασκήσεις σε περιοχή μεταξύ της Θάσου και της Λήμνου.

Νέο «όργιο» προκλητικότητας από την Άγκυρα και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς μετά τις νέες Navtex που εκδόθηκαν την Κυριακή και τραβάνε στα… άκρα τις σχέσεις με την Ελλάδα, ακολούθησε ακόμα μια το απόγευμα της Δευτέρας. Αυτή αφορά στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή μεταξύ Θάσου και Λήμνου, επιχειρώντας ουσιαστικά να «κόψει στα δύο» το Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Αυτό που προκαλεί μεγάλη εντύπωση, είναι πως ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης εξέδωσε τη συγκεκριμένη Navtex για τη διεξαγωγή βολών του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας, για την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου και για το διάστημα από τις 10:01πμ. μέχρι τις 11:30πμ., ενώ υπάρχει ήδη σε ισχύ ελληνική Navtex για τμήμα της συγκεκριμένης περιοχής.

Ειδικότερα, η ελληνική Navtex αφορά αεροναυτικές ασκήσεις την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου από τις 06:01πμ. μέχρι τις 10:00πμ., από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Οι Τούρκοι, δηλαδή, δεσμεύουν αντίστοιχα την ίδια περιοχή μόλις ένα… λεπτό μετά τη λήξη των ελληνικών ασκήσεων, προσπαθώντας για άλλη μια φορά να φέρουν την κατάσταση στα άκρα.

Η νέα τουρκική Navtex

TURNHOS N/W : 1545/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 14-12-2020 15:17)TURNHOS N/W : 1545/20

AEGEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 15 DEC 20 FROM 1001Z TO 1130Z IN AREA BOUNDED BY;

40 08.65 N – 024 59.10 E

40 08.65 N – 025 07.90 E

40 15.50 N – 025 07.90 E

40 15.50 N – 024 59.10 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 151230Z DEC 20.

Ο χάρτης της νέας προκλητικής Navtex των Τούρκων OnAlert

Η ελληνική Navtex για την ίδια περιοχή

ZCZC LA72

120245 UTC DEC 20

LIMNOS RADIO NAVWARN 265/20

NE AEGEAN SEA

NORTH OF LIMNOS ISLAND

AERONAUTICAL EXERCISES

ON 150600 UTC TO 151000 UTC DEC 20

IN AREA BOUNDED BY:

40-30.00N 025-53.00E

40-35.00N 024-58.00E

40-10.00N 024-25.00E

39-49.00N 024-28.00E

40-05.00N 025-10.00E

40-09.37N 025-29.57E

40-14.53N 025-30.57E

40-23.00N 025-54.00E

40-26.45N 025-55.08E

40-30.00N 025-53.00E

CANCEL THIS MSG ON 151100 UTC DEC 20

