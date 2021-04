Ένοπλες Δυνάμεις: «ΗΝΙΟΧΟΣ» και «ΛΑΙΛΑΠΑ» κλειδώνουν το Αιγαίο - Μήνυμα ισχύος στο «παλάτι»

«Κόμπος» στο λαιμό του Ερντογάν η σημαντικότερη αεροπορική άσκηση για το 2021 - Καταφθάνουν στην Ανδραβίδα τα μαχητικά των χωρών που συμμετάσχουν - Μαζική έξοδος του Στόλου στο Αιγαίο - Πανέτοιμοι οι Έλληνες κομάντο των Ειδικών Δυνάμεων.

Με τον Ερντογάν να νοιώθει «τραυματισμένος» τόσο στο διεθνές περιβάλλον όσο και στο εσωτερικό της χώρας του, αναζητώντας τρόπους και ευκαιρίες για να ανακτήσει τον έλεγχο, η Ελλάδα δεν έχει κανένα δικαίωμα για εφησυχασμό.

Μπορεί το τουρκικό καθεστώς να έχει υποστεί αλλεπάλληλές ήττες τόσο σε στρατιωτικό όσο και διπλωματικό επίπεδο, ωστόσο, στο ελληνικό Πεντάγωνο δεν θριαμβολογεί κανείς. Αντιθέτως, επαγρυπνούν συνεχώς και παραμένουν σε ύψιστη ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν το επόμενο σχέδιο της Άγκυρας.

Ο σχεδιασμός του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου και των Αρχηγών των Κλάδων περιλαμβάνει, εκτός από την άριστη επιχειρησιακή ετοιμότητα σε στεριά, αέρα και θάλασσα, την ενίσχυση των συνεργασιών με χώρες που έχουν ρόλο - «κλειδί» στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και όχι μόνο.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως τα πληρώματα του Πολεμικού Ναυτικού κάθονται πλέον ελάχιστο χρόνο στους ναυστάθμους, περιπολώντας συνεχώς σε όλο το μήκος του Αιγαίου, από την Αλεξανδρούπολη και τη Σαμοθράκη, μέχρι την Κρήτη και το Καστελλόριζο. Την ίδια στιγμή η Πολεμική Αεροπορία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρίσκεται σε μια μόνιμη κατάσταση επιφυλακής, μιας και οι Τούρκοι σχεδόν σε καθημερινή βάση προκαλούν πάνω από το Αρχιπέλαγος, παρά το «ξύλο» που τρώνε από τα «γεράκια» της HAF.

«Κλειδωμένο» το Αιγαίο

Την ώρα που η τουρκική ηγεσία επιδίδεται σε εμπρηστικά παραληρήματα και απειλές κατά της Ελλάδας, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τους πολίτες από τα οικονομικά και πολιτικά προβλήματα στη χώρα, η Ελλάδα συνεχίζει να εκπαιδεύεται και να ενισχύει τις εμυντικές συνεργασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως έχουμε τονίσει από προηγούμενες ημέρες, εντάσσεται και η μεγαλύτερη αεροπορική εκπαιδευτική δραστηριότητα στη Μεσόγειο, η άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ 2021». Μετά από απουσία ενός χρόνου λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η σπουδαία αεροπορική άσκηση με τη συμμετοχή του Ναυτικού και του Στρατού Ξηράς, ξεκινά στις 12 Απριλίου, με τις συμμετέχουσες χώρες να απλώνονται σε όλη την ελληνική Επικράτεια.

Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Ισπανία, Καναδάς, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Κύπρος, είναι οι χώρες που θα δώσουν το «παρών» στον «Ηνίοχο 21». Οι αποστολές των χωρών που θα συμμετάσχουν άρχισαν ήδη να καταφτάνουν στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα Ηλείας, με τα πρώτα μεταγωγικά να μεταφέρουν εξοπλισμό, στελέχη και φυσικά τεχνικό προσωπικό. Παράλληλα, και σε άλλες Βάσεις της χώρας προετοιμάζονται πυρετωδώς για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Οι τύποι μάλιστα των μαχητικών που θα πάρουν μέρος στην άσκηση, προκαλούν δέος! H Γαλλία θα λάβει μέρος με τα πανίσχυρα Rafale αλλά και με Mirage 2000 D, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με F – 16, οι ΗΠΑ με F – 16, μη επανδρωμένα MQ – 9, αλλά και το μεταγωγικό -ανεφοδιασμού KC – 135, η Ισπανία με F/A – 18 HORNET, το Ισραήλ με F – 15, F – 16, ο Καναδάς με Air Weapon Managers – GCI και η Κύπρος (AW 139. Την άσκηση θα παρακολουθλησουν παρατηρητές από Αυστρία, Αίγυπτο, Ιορδανία, Ρουμανία και Σλοβενία.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΤΟ ΓΕΕΘΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ «ΗΝΙΟΧΟΣ 2021»:

Όπως τονίζει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, αντικειμενικός σκοπός της άσκησης «ΗΝΙΟΧΟΣ» είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων, μέσω της ρεαλιστικής επιχειρησιακής εκπαίδευσης σε συνθήκες που προσομοιάζουν σε περιβάλλον πολλαπλής απειλής.

Η άσκηση την οποία σχεδίασε το ΓΕΑ και διεξάγει το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), θα λάβει χώρα σε όλο το εύρος του FIR Αθηνών και θα συνδυαστεί με την άσκηση «ΛΑΙΛΑΨ 21» του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ θα συμμετέχουν και μονάδες της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ και του Στρατού Ξηράς, με εκτέλεση σύνθετων σεναρίων Διακλαδικών Επιχειρήσεων ως ακολούθως:

• Επιθετικές Επιχειρήσεις Αντεπίθεσης - Offencive Counter Air Operations (OCA).

• Αμυντικές Επιχειρήσεις - Air Defence Operations (ADO).

• Επιχειρήσεις Αντεπίθεσης Επιφανείας με συνδρομή Αεροπορικής Δύναμης σε Χερσαίες και Θαλάσσιες Επιχειρήσεις - Counter Surface Force Operations (CSFO) including Air Power Contribution to Land Ops (APCLO) and Air Power Contribution to Maritime Ops (APCMO).

• Αποστολές Αναγνώρισης (RECCE).

• Αποστολές Έρευνας και Διάσωσης Μάχης - Combat Search And Rescue.

• Αποστολές κατά Χρονικά Ευαίσθητων Στόχων - Time Sensitive Target.

• Επιχειρήσεις Άμεσης Καταστολής Στόχων - Dynamic Targeting.

• Επιχειρήσεις Επιθετικής Σάρωσης - High Value Airborne Asset.

• Επιχειρήσεις Υποστήριξης - Slow Mover.

Είναι προφανές πως για σχεδόν 10 μέρες το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος θα είναι «κλειδωμένα», με τα γεράκια της HAF, το Πολεμικό Ναυτικό και τις Ειδικές Δυνάμεις, να δημιουργούν μαζί με τις συμμετέχουσες χώρες ένα απροσπέλαστο τείχος από αέρα και θάλασσα.

Ο ρόλος του Στόλου θα είναι καθοριστικός και θα στέλνει σαφές μήνυμα προς... ανατολάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μονάδες κρούσης του Πολεμικού Ναυτικού, φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κανονιοφόροι και φυσικά τα πανίσχυρα υποβρύχια Type 214 και Type 209 θα αναπτυχθούν σε όλο το Αρχιπέλαγος σαν... λαίλαπα, ανακόπτοντας τα όποια σχέδια των αντιπάλων. Θυμίζουμε πως κατά την κρίση του Ιουλίου, όταν οι Τούρκοι έβγαλαν μαζικά μονάδες του Στόλου τους από το ναύσταθμο του Ακσάζ, το Πολεμικό μας Ναυτικό αναπτύχθηκε στο Αιγαίο μέσα σε μόλις 3 ώρες, γεμίζοντας τα ραντάρ των Τούρκων, που δεν πίστευαν στα μάτια τους βλέποντας την κινητοποίηση του ελληνικού Στόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης έχει καταρτίσει μια σειρά από σχέδια υψηλής δυσκολίας που θα… ζορίσουν τους χειριστές, ενώ η παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού, των ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού και των Ειδικών Δυνάμεων, προσθέτει ειδικό βάρος στην σπουδαία διακλαδική άσκηση που φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις κορυφαίες και πιο απαιτητικές του ΝΑΤΟ.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πέρα από την επιχειρησιακή σημασία της άσκησης, ο «ΗΝΙΟΧΟΣ 2021» έχει λάβει και σοβαρότατες γεωπολιτικές διαστάσεις, με φόντο φυσικά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την εξοπλιστική αντεπίθεση της χώρας μας. «Θα σε δω στην Ανδραβίδα», ήταν το χαρακτηριστικό tweet του Αμερικανού πρεσβευτή στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ προς τον Ισπανό ομόλογό του, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που δίνουν οι χώρες στην άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ».

