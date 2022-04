Επικοινωνία Δένδια - Σούκρι για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και την Ανατολική Μεσόγειο

Επικοινώνησα με τον Αιγύπτιο ομόλογό μου S. Shoukry. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στην περιοχή στη σκιά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία – Ι contacted my Egyptian counterpart, #Sameh_Shoukry. Focus on the developments in the region in the wake of #Russia’s invasion of #Ukraine.