Ο Νίκος Δένδιας συμμετείχε στην άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας της Ε.Ε. στην Κοπεγχάγη
Ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στην Κοπεγχάγη. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε στην Άτυπη Σύνοδο, όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων η κατάσταση στην Ουκρανία, όπως και η Αμυντική Ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Λευκής Βίβλου «Αμυντική Ετοιμότητα 2030». Συζητήθηκαν επίσης οι αποστολές και επιχειρήσεις της Ε.Ε. στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ).

Στο περιθώριο του Άτυπου ΣΕΥ της ΕΕ ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα, με τον οποίο συζήτησε για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των δύο κρατών σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της Καινοτομίας, καθώς και για τις τρέχουσες εξελίξεις ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, η Ύπατη Εκπρόσωπος Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, αναφέρθηκε στα τρία ζητήματα - της Ουκρανίας, της ευρωπαϊκής άμυνας και των αποστολών της ΕΕ- δίνοντας τις κατευθύνσεις που αποφάσισαν οι υπουργοί.

Για την Ουκρανία, η κ. Κάλας δήλωσε ότι «η επίθεση στο Κίεβο δείχνει πόσο εσκεμμένα η Ρωσία επιλέγει την κλιμάκωση και ουσιαστικά κοροϊδεύει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες». Η ίδια αναφέρθηκε και στη στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία, χαιρετίζοντας τις δεσμεύσεις αρκετών κρατών - μελών της ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ αναφέρθηκε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ειρήνης (European Peace Facility), ο οποίο μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση για αυτή την προσπάθεια. Όπως είπε, «είναι σημαντικό να επιλυθεί το ζήτημα, ώστε να συνεχιστεί η συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Διμερή ζητήματα δεν πρέπει να μπλοκάρουν την παροχή βοήθειας»

Οι υπουργοί συζήτησαν επίσης τον ευρωπαϊκό ρόλο στις εγγυήσεις ασφαλείας. Η Ύπατη Εκπρόσωπος τόνισε ότι «είναι σαφές ότι η Ευρώπη θα διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της». Όπως είπε θα υπάρξει συντονισμός με τον «συνασπισμό των προθύμων», ενώ σημείωσε ότι όλοι υπουργοί 'Αμυνας συμφώνησαν ότι «οι εγγυήσεις ασφάλειας προς την Ουκρανία πρέπει να είναι ισχυρές και αξιόπιστες».

Στο δεύτερο ζήτημα, για την ευρωπαϊκή άμυνα, η κ. Κάλας δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί οδικός χάρτης για την άμυνα με σαφές χρονοδιάγραμμα. «Σήμερα, οι υπουργοί συζήτησαν τρόπους για να καλύψουμε τα πιο επείγοντα κενά. Μέχρι τον Οκτώβριο, θα προσδιορίσουμε τις χώρες που θα ηγηθούν σε κάθε τομέα, μαζί με έναν οδικό χάρτη για την άμυνα με σαφείς στόχους και χρονοδιαγράμματα».

Τέλος, σχετικά με τις αποστολές της ΕΕ, η ίδια εξήγησε τη σημασία και το νέο προσανατολισμό αυτών των αποστολών που είναι «ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ασφάλεια» όπως τόνισε, λέγοντας πως «οι υπουργοί συζήτησαν τρόπους ώστε αυτές οι αποστολές να υποστηρίζουν καλύτερα τα γεωπολιτικά συμφέροντα της ΕΕ».

