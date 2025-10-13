Ο Αρχηγός ΓΕΑ στην τελετή παραλαβής του πρώτου F-35 της Βελγικής Πολεμικής Αεροπορίας

Στις 13 Οκτωβρίου 2025, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, παρευρέθηκε στην τελετή παράδοσης του πρώτου μαχητικού αεροσκάφους F-35 της Βελγικής Πολεμικής Αεροπορίας, που πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση Florennes.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, είχε συνάντηση με τον Αρχηγό της Βελγικής Πολεμικής Αεροπορίας, Major General Geert De Decker, με τον οποίο συζήτησαν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Η συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΑ στην τελετή υπογραμμίζει το σταθερό ενδιαφέρον της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας για τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και τη διατήρηση ισχυρών δεσμών συνεργασίας με συμμαχικές χώρες.