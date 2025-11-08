Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας (εικόνες)

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον Εορτασμό του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην τελετή παραβρέθηκαν Ανώτατοι Αξιωματικοί, αντιπροσωπείες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και εκπρόσωποι Ενώσεων Αποστράτων και Πεσόντων Αεροπόρων.