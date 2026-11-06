Το ΥΠΕΘΑ τιμάει τους Πεσόντες Αεροπόρους: «Η Εθνική Ανεξαρτησία απαιτεί θυσίες»

Snapshot Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συμμετείχε στην εκδήλωση τιμής για τους Πεσόντες Αεροπόρους στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο Πεσόντων Αεροπόρων στη Γλυφάδα.

Το μνημείο των Πεσόντων Αεροπόρων δημιουργήθηκε σε έκταση που παραχωρήθηκε από την Πολεμική Αεροπορία στον Δήμο Γλυφάδας για την κάλυψη κοινωνικής ανάγκης.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η διατήρηση της εθνικής ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων απαιτεί θυσίες από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εξέχοντες εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ο ΥΕΘΑ επισκέφθηκε το Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ) της Πολεμικής Αεροπορίας, όπου ενημερώθηκε για το επιστημονικό και τεχνικό έργο υποστήριξης των ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Snapshot powered by AI

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρέστη σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους Πεσόντες Αεροπόρους της Πολεμικής Αεροπορίας, που διοργάνωσε ο Δήμος Γλυφάδας στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο Πεσόντων Αεροπόρων, εντός του χώρου του Νέου Κοιμητηρίου Γλυφάδας.

Ο κ. Δένδιας παρακολούθησε την επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των Πεσόντων Αεροπόρων της Πολεμικής Αεροπορίας, την οποία τέλεσε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Νήφων, ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ.κ. Αντωνίου. Στη συνέχεια, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε στον χαιρετισμό του:

«Είμαστε εδώ σήμερα στο πλαίσιο των ετήσιων εορτών για την Πολεμική μας Αεροπορία, για να τιμήσουμε τους Πεσόντες Αεροπόρους, στο εξαιρετικής αισθητικής μνημείο που κατασκεύασε, κύριε Δήμαρχε, επί Δημαρχίας σας, ο Δήμος Γλυφάδας.

Το μνημείο αυτό βρίσκεται μέσα σε μια έκταση που ανήκε στην Πολεμική Αεροπορία και παραχωρήθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου ως Υπουργού Εθνικής Άμυνας, στον Δήμο, για να επιτρέψει τη δημιουργία αυτού του νέου κοιμητηρίου, δίνοντας λύση σε μια τεράστια, επιτακτική κοινωνική ανάγκη. Και βεβαίως αυτό έγινε, κύριε Δήμαρχε, χάρη στη δική σας επιμονή, στην ουσιαστική συμβολή της Πολεμικής Αεροπορίας. Αλλά για λόγους πολιτικής εντιμότητας πρέπει να αναφερθώ και στη συμβολή του διαδόχου μου, επί άλλης κυβερνήσεως, κυρίου Καμμένου, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Με την ίδια ευθύνη, λοιπόν, συνεργαζόμαστε τώρα και με τον Δήμο Αλίμου για την επίλυση ενός άλλου, επιπλέον, κοινωνικού προβλήματος. Και θέλω να πω ότι σε αυτό έχω και τη βοήθεια της συναδέλφου, κυρίας Βούλτεψη, η οποία παρίσταται σήμερα εδώ και την ευχαριστώ θερμά γι’ αυτό.

Κυρίες και κύριοι, η ανέγερση αυτού του μνημείου των Πεσόντων Αεροπόρων αποτελεί εκδήλωση τιμής της πόλης της Γλυφάδας, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας, προς τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που θυσιάστηκαν στην εκτέλεση του καθήκοντός τους προς την Πατρίδα. Και οφείλω να πω ότι εκδηλώσεις τέτοιες είναι απαραίτητες, όπως και τα μνημεία είναι απαραίτητα για μια χώρα όπως η Ελλάδα. Μια χώρα που έχω πει επανειλημμένως, ότι δεν έχει την ευτυχία του Λουξεμβούργου. Είναι τοποθετημένη σε ένα ζηλευτό γεωγραφικό σημείο, το οποίο όμως δεν είναι η «γειτονιά των αγγέλων», και κατά συνέπεια οφείλει να διατηρεί εγρήγορση εθνική.

Οφείλει η ελληνική κοινωνία να αντιλαμβάνεται διαρκώς και να της υπενθυμίζεται διαρκώς ότι η διατήρηση αυτονόητων αγαθών, όπως η ελευθερία και η δυνατότητά της να αποφασίζει αυτόβουλη για το μέλλον της, προϋποθέτει την ύπαρξη, την εκπαίδευση και λυπάμαι να πω, αλλά είναι δυστυχώς η αλήθεια – και αποδεικνύεται από τα εκατοντάδες ονόματα που είναι γραμμένα στις μαρμάρινες πλάκες δίπλα μας – την απόφαση ανθρώπων που φοράνε την έντιμη στολή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων να θυσιάζουν τη ζωή τους για διατήρηση των αγαθών που προανέφερα, στην ελληνική κοινωνία.

Διότι, όπως επανειλημμένως έχω πει, η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, όπως αυτά προβλέπονται από τον συνταγματικό καταστατικό της χάρτη και τις διεθνείς συνθήκες, δεν ανήκουν σε οιονδήποτε από εμάς για να τα διαπραγματεύεται ελευθέρως και να τα απομειώνει. Οι άνθρωποι αυτοί, οι Έλληνες αεροπόροι μεταξύ άλλων, με την παρουσία τους και με τη θυσία τους όταν απαιτηθεί, επιτρέπουν να έχουμε τη δυνατότητα να τα μεταβιβάσουμε όπως τα παραλάβαμε, και επαυξημένα αν είναι δυνατόν, στην επόμενη γενιά των Ελλήνων.

Το τελικό καταληκτικό συμπέρασμα είναι ένα και απλό: ότι η διατήρηση της εθνικής ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, απαιτεί θυσίες. Και η κοινωνία, η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό Έθνος, οφείλει βαθύτατη ευγνωμοσύνη και αυτονόητη υποχρέωση διατήρησης της ιστορικής μνήμης στους ανθρώπους αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντός τους.

Σας ευχαριστώ πολύ».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, επίσης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, η Αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής Γεωργία Αδαμοπούλου, ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Βασίλης Παπαμιχαήλ, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου, ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος – Σάββας Τζοβάρας, ο Διοικητής ΕΤΗΜ Σμήναρχος (MH) Δημήτριος Σκεβοφύλαξ, καθώς και εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, Ανώτατοι Αξιωματικοί, ο Επίτιμος Διοικητής της Σχολής Ικάρων, Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Αντώνιος Βασιλείου, ως εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συλλόγου Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αποστράτων Αστυνομίας Δημήτρης Μπουλούκος.

Επίσκεψη ΥΕΘΑ Ν. Δένδια στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ)

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ) της Πολεμικής Αεροπορίας, στην Άνω Γλυφάδα Αττικής, όπου ενημερώθηκε για την αποστολή, τις δυνατότητες και το παραγωγικό και επιστημονικό του έργο από τον Διοικητή της.

Το Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ) έχει ως αποστολή την παροχή υψηλού επιστημονικού και τεχνικού επιπέδου υποστήριξης του επιχειρησιακού έργου της Πολεμικής Αεροπορίας, στους τομείς των ηλεκτρονικών οπλικών συστημάτων, των τηλεπικοινωνιών και των αεροπορικών εφαρμογών, μέσω επισκευών και συντηρήσεων υπαρχόντων συστημάτων, καθώς και μελέτης, σχεδίασης, έρευνας και ανάπτυξης εξειδικευμένων τεχνικών λύσεων για την αναβάθμιση, ενσωμάτων ή κατασκευή συστημάτων.

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