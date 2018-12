Οι Τούρκοι «περικυκλώνουν» Χριστουγεννιάτικα την Κύπρο

Με δύο NAVTEX η Άγκυρα ανακοίνωσε ότι προχωρά σε ασκήσεις με πραγματικά πυρά παραμονές Χριστουγέννων σε δύο περιοχές ανοιχτά της Κύπρου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες στην μια περιοχή που δεσμεύει η Τουρκία από τις 24 Δεκεμβρίου έως και τις 2 Ιανουαρίου του 2019 το πολεμικό ναυτικό της γειτονικής χώρας θα διεξάγει ασκήσεις με πραγματικά πυρά. Το ίδιο ακριβώς σενάριο προβλέπει και η δεύτερη άσκηση που θα λάβει χώρα στην δυτική πλευρά της Κύπρου, στην περιοχή όπου βρίσκεται το Barbaros και πολεμικά πλοία της Τουρκίας. Η δεύτερη άσκηση θα διαρκέσει 24 ώρες και θα διεξαχθεί την παραμονή των Χριστουγέννων.

Η πρώτη NAVTEX

TURNHOS N/W : 1383/18

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, 24 DEC 18 FROM 0600Z TO 0800Z, 26 DEC 18 FROM 0900Z TO 1100Z, 29 DEC 18 FROM 0600Z TO 0800Z, 31 DEC 18 FROM 0900Z TO 1100Z AND 02 JAN 19 FROM 0600Z TO 0800Z IN AREA BOUNDED BY;

34 08.10 N - 032 37.15 E

34 08.10 N - 033 15.00 E

33 31.40 N - 033 15.00 E

33 31.40 N - 032 37.15 E

CAUTION ADVISED.

H δεύτερη ΝAVTEX

TURNHOS N/W : 1382/18

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, 24 DEC 18 FROM 0900Z TO 1100Z IN AREA BOUNDED BY;

34 35.00 N - 028 50.00 E

34 35.00 N - 029 30.00 E

34 15.00 N - 029 30.00 E

34 15.00 N - 028 50.00 E

CAUTION ADVISED.

