To Mediterranean College εστιάζει στην ανάκαμψη του τουριστικού κλάδου στη μετά COVID εποχή!

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020, 18.00-20.00 - Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω YouTube.

ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διακεκριμένοι εκπρόσωποι από την τουριστική αγορά δίνουν το “παρών”, συμμετέχοντας στο ONLINE Forum με θέμα: ”Η Τουριστική Βιομηχανία στη μετά COVID Εποχή”, που διοργανώνει η Σχολή Τουρισμού & Φιλοξενίας του Mediterranean College, για να συζητήσουν και να προσδιορίσουν τα βήματα για την ανάκαμψη του τουριστικού κλάδου στη μετά COVID εποχή:

Αλέξανδρος Βασιλικός , Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) & Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AIROTEL .

, Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) & Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AIROTEL . Κωνσταντίνα Σβύνου , Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Μελετών & Προβλέψεων Μελετών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), καθώς και Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κω. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Ε. Σβύνου Α.Ε.

, Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Μελετών & Προβλέψεων Μελετών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), καθώς και Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κω. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Ε. Σβύνου Α.Ε. Κατερίνα Πετροπούλου, Ιδρύτρια και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Hotelising. Η Hotelising είναι μια δυναμική εταιρεία διαχείρισης πωλήσεων ξενοδοχείων, που ειδικεύεται στην αύξηση των εσόδων τους.

Συντονιστής:

Νικόλαος Μπήλιος, Καθηγητής Marketing & Business Strategy της Σχολής Τουρισμού & Φιλοξενίας του Mediterranean College

Η ιδιάζουσα κατάσταση που βιώνουμε στον τουρισμό, την τελευταία χρονική περίοδο, είναι βέβαιο ότι θα φέρει μακροπρόθεσμες αλλαγές τόσο για τις επιχειρήσεις του τουρισμού όσο και για τους παγκόσμιους ταξιδιώτες. Στη διαδικτυακή ημερίδα, οι ομιλητές θα αναπτύξουν τα επιχειρήματα τους και τις θέσεις τους σχετικά με τη νέα εποχή που έχει προκύψει, καθώς και την εξέλιξη και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, παγκοσμίως. Στην εκδήλωση θα αναπτυχθούν, επίσης, θέσεις και στοιχεία από την Ελληνική και παγκόσμια αγορά.

Συντονίσου διαδικτυακά, στο Youtube link που θα σου σταλεί ηλεκτρονικά στα στοιχεία που έχεις δηλώσει, την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020, 18.00-20.00, για να παρακολουθήσεις την ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση.

Ερωτήσεις προς τους ομιλητές θα μπορούν να γίνουν γραπτώς μέσω της πλατφόρμας του YouTube.

H ΣΧΟΛΗ

Τα Βachelor’s & Master’s της Σχολής Τουρισμού & Φιλοξενίας του Mediterranean College προσφέρουν πολλαπλές ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό:

Επιλέγοντας κάποιο από τα παραπάνω αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών, τα οποία προσφέρονται σε συνεργασία με το TOP5 βρετανικό πανεπιστήμιο σε σπουδές Τουρισμού - University of Derby (Guardian University Guide, 2020):

Αποκομίζεις εφαρμοσμένη εκπαίδευση στον Τουρισμό και εμπειρία βασισμένη σε εργαστήρια, guest lecturers, εκπαιδευτικές επισκέψεις, προσομοιώσεις & συμμετοχή σε events.

βασισμένη σε εργαστήρια, guest lecturers, εκπαιδευτικές επισκέψεις, προσομοιώσεις & συμμετοχή σε events. Γίνεσαι δίγλωσσος επαγγελματίας με διεθνή προοπτική, καθώς η διδασκαλία πραγματοποιείται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

καθώς η διδασκαλία πραγματοποιείται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Έρχεσαι σε επαφή με τους μεγαλύτερους ξενοδοχειακούς ομίλους στην Ευρώπη, με ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης που αγγίζει το 100%.

Μάθε περισσότερα και κάνε σήμερα την εγγραφή σου στα ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, με επιδότηση έως 35%.

Mediterranean College

Αθήνα: Κοδριγκτώνος 13 & Πατησίων 94, 10434 | Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, ΤΗΛ.: 210 8899600

Θεσσαλονίκη: Ίωνος Δραγούμη 21, 54625, ΤΗΛ.: 2310 287779

www.medcollege.edu.gr | info@medcollege.edu.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Aλέξανδρος Βασιλικός: Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ)

Ο Αλέξανδρος Βασιλικός είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AIROTEL, μιας πρωτοπόρας ελληνικής αλυσίδας ξενοδοχείων, που ιδρύθηκε το 1984 από τον Ευστράτιο Βασιλικό. Ο όμιλος AIROTEL έχει στην ιδιοκτησία του και διαχειρίζεται έξι ξενοδοχεία – σε Αθήνα, Πάτρα, Καβάλα – και ταυτόχρονα δραστηριοποιείται σε πληθώρα επιχειρηματικών τομέων όπως η διαχείριση ακινήτων, οι κατασκευές και η παροχή συμβουλών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε θέματα ηλεκτρονικών πωλήσεων.

Ο κ. Βασιλικός, γνωστός για την καινοτόμο επιχειρηματική δράση του, τα τελευταία χρόνια υλοποιεί με ιδιαίτερη επιτυχία το στρατηγικό πλάνο επέκτασης και εκσυγχρονισμού του ομίλου αναδεικνύοντας την AIROTEL σε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Στις αρχές του 2007 ο κ. Βασιλικός ίδρυσε την εταιρεία WEBOTEL, η οποία εξειδικεύεται στην προώθηση και προβολή ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε όλα τα παγκόσμια δίκτυα πωλήσεων. Η WEBOTEL αριθμεί σήμερα πάνω από 100 ξενοδοχεία σε Ευρώπη και Αφρική.

Το Δεκέμβριο του 2017 ο Αλέξανδρος Βασιλικός εξελέξη πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Παράλληλα κατέχει τη θέση του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών, Αττικής & Αργοσαρωνικού και είναι μέλος του ΔΣ της Marketing Greece. Με την πολυσχιδή δράση του, έχει συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη του τουρισμού της Αθήνας. Ο κ. Βασιλικός είναι οικονομικός σύμβουλος της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα.

Κωνσταντίνα Σβύνου: Aντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κω. Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Μέλος του ΔΣ της Μαρίνας ΚΩ.

Η Κωνσταντίνα Σβύνου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κω. Σπούδασε στο Πολυτεχνείο Πάτρας Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και πληροφορικής. Στη συνέχεια εξειδικεύτηκε με μεταπτυχιακές σπουδές στα παρακάτω:

Μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) στις «τεχνολογίες και εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου»

Μεταπτυχιακό δίπλωμα (MPh) στην «επιστήμη και τεχνολογία υπολογιστών»

Mεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (MBA) στη «διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων»

Έχει διατελέσει επιστημονική συνεργάτης στο εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών ενώ παράλληλα ήταν υπεύθυνη για την διδασκαλία μαθημάτων στην επιστήμη της πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από το 2001 κάνει στροφή στον κλάδο του τουρισμού και αναλαμβάνει τη διαχείριση των οικογενειακών της επιχειρήσεων, η οποία αποτελείται από 3 ξενοδοχεία.

Η ενασχόλησή της με τα κοινά ξεκίνησε το 2003, από την Ένωση Ξενοδόχων Κω.

Κατερίνα Πετροπούλου: Ιδρυτής και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρίας hotelising

Η Κατερίνα Πετροπούλου κατέχει πτυχίο στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και από το 2005, εργάστηκε στον κλάδο της φιλοξενίας, σε διάφορες θέσεις. Η διαχείριση πωλήσεων και το revenue management κέρδισε το ενδιαφέρον της και το 2014 ολοκλήρωσε το Advanced Revenue Management από το Πανεπιστήμιο Cornell. Το 2012, δημιούργησε τη Hotelising, μία εταιρία που ασχολείται με τη διαχείριση των πωλήσεων ξενοδοχείων και τη μεγιστοποίηση των εσόδων τους. Σήμερα, η Hotelising έχει 21 ενεργά συμβόλαια με ξενοδοχεία στην Ελλάδα, ενώ, εκτός από τα 17 άτομα που απασχολούνται, άμεσα και έμμεσα στην εταιρεία, έχει αναπτυχθεί ένα εκτεταμένο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών.

Νικόλαος Μπήλιος: Σύμβουλος στρατηγικής & επικοινωνίας, Συνιδρυτής εταιρείας Acumen (Policy, Campaigns, Intelligence)

Ο Νικόλαος Μπήλιος είναι στέλεχος με πολύχρονη εμπειρία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Στρατηγικής και Επικοινωνίας, Marketing και Εταιρικής Προβολής, σχεδιάζοντας και διαμορφώνοντας τη στρατηγική (planning) για καμπάνιες σε εταιρείες όπως η Saatchi & Saatchi (Λονδίνο), Τhe Newtons Laboratory, την Ηttpool (Twitter Partner) υπεύθυνος για την Ελλάδα & την Κύπρο.

Έχει επίσης εργαστεί ως ειδικός σύμβουλος για την Ελληνική Κυβέρνηση (Υπουργό επικρατείας 2009-2013), Project Manager για την Ελληνικό Α.Ε. Τα τελευταία χρόνια (2015-2017) υπήρξε Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα στον Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) με ρόλο τον σχεδιασμό, τη στρατηγική και τον συντονισμό των εκστρατειών προβολής και marketing της Ελλάδας στο εξωτερικό, σχεδιάζοντάς καμπάνιες με την Google, twitter, Yahoo & Facebook και επιπλέον συνεργαζόμενος με μεγάλα δίκτυα του εξωτερικού όπως τα BBC, New York Times & Al Jazeera.

Ο κύριος Μπήλιος είναι απόφοιτος Κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (ΒSc Social Sciences, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, Royal Holloway & Kings College), κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στα Οικονομικά και τα Νέα Μέσα (Global Media & Communications Media/ ΜSc New Media, MSc Political Sociology, MPhil Government) από το London School of Economics (LSE) και είναι Marshall Memorial Fellow του German Marshall Fund of the USA (www.gmfus.org ).

Στο Mediterranean College διδάσκει στρατηγικό marketing για την Τουριστική Βιομηχανία καθώς και Digital Strategy &Marketing for Business.