Σεισμός στο Αντίρριο - Αισθητός και στην Πάτρα

Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/8), στις 02:15.

Newsbomb

Σεισμός στο Αντίρριο - Αισθητός και στην Πάτρα
ΣΕΙΣΜΟΙ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 2,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/8), στις 02:15, στην υποθαλάσσια περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου, 1 χλμ νοτιοδυτικά του Αντιρρίου

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 15,2 χλμ.

1844408population.jpg

Δείτε το σεισμό, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Σεισμολογικού Δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στη Λάκκα Αχαΐας.

lakaactive.gif

Σύμφωνα με αναφορές στο EMSC, ο σεισμός, αν και μικρός σε ένταση, έγινε αισθητός σε κάποιες περιοχές της Αχαΐας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:54ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

02:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στο Αντίρριο - Αισθητός και στην Πάτρα

02:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έξι νεκροί από πλήγματα σε Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα – Βομβαρδισμοί σε δύο διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία

01:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Πάνω από 1.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους λόγων των πυρκαγιών

01:14ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει τελικά η ευχή «Καλή Παναγιά» - Είναι σωστό ή λάθος;

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασφαλείς στην Πάρο οι δύο επιβαίνοντες του ιστιοφόρου – Αντιδράσεις από επιβάτες πλοίου γιατί συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης!

00:28ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλία Νετανιάχου - Τραμπ για τα σχέδια επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα

00:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ μεταφέρει τα πορτρέτα του Ομπάμα και του Μπους από μια περίοπτη θέση σε αφανή

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προειδοποίησε το Ισραήλ για τον κίνδυνο επέκτασης της στρατιωτικής επίθεσης στη Γάζα

23:53ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Καστροσυκιά και Στεφάνη - Σε ύφεση η φωτιά στη Βρυσούλα

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση με τρεις τραυματίες στον Πισσώνα - Ένας σε κρίσιμη κατάσταση

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Νεάπολη Αγρινίου: Κάηκαν 30 στρέμματα - Ζημιές σε θερμοκήπια

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επεισόδια στο Βόλο πριν από φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου ομάδων Super League

23:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Βανς: Εργαζόμαστε για συνάντηση Τραμπ, Πούτιν, Ζελένσκι στην Αλάσκα - Ρωσία εναντίον Ευρώπης

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ναυαγοσώστης έσωσε δυο γυναίκες στα Αραχωβίτικα

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πνίγηκε στους Φούρνους η Σοφία Σεϊρλή, ηθοποιός και σεναριογράφος

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Η Μόσχα προειδοποιεί ότι ορισμένοι επιχειρούν να σαμποτάρουν τη συνάντηση στην Αλάσκα

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Μακελειό με πυροβολισμούς μπροστά από ντισκοτέκ - Οκτώ νεκροί

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η ζέστη προκαλεί περισσότερα τροχαία ατυχήματα

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κοζάνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασφαλείς στην Πάρο οι δύο επιβαίνοντες του ιστιοφόρου – Αντιδράσεις από επιβάτες πλοίου γιατί συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης!

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πνίγηκε στους Φούρνους η Σοφία Σεϊρλή, ηθοποιός και σεναριογράφος

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Κηδεύτηκε στη γενέτειρά του ο Πολωνός καθηγητής - «Nα περάσει όλη της τη ζωή στη φυλακή», λέει ο αδερφός του

09:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται το κόμμα Τσίπρα: Πότε κάνει πρεμιέρα - Τι θα ισχύσει για το όνομα - Το χρονοδιάγραμμα

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ τώρα στην Τουρκία - Αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από αύριο στις ελληνικές τράπεζες - Τι θα ισχύσει με την ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ

09:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πειραματόζωο»: Η πιο πολυσυζητημένη ελληνική ταινία που δεν προβλήθηκε ποτέ και πουθενά!

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα σε τούνελ στην παραλιακή – Νεκρός ο οδηγός

01:14ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει τελικά η ευχή «Καλή Παναγιά» - Είναι σωστό ή λάθος;

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επεισόδια στο Βόλο πριν από φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου ομάδων Super League

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ακράτα: Σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού βρέθηκε απαγχονισμένος σε ερημική τοποθεσία

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: «Είναι τρελό αυτό που ζω», υποστηρίζει η 43χρονη πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή - Τι συνέβη με τις φωτογραφίες που την «καίνε»

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άσχημα νέα από το GFS - Το δύσκολο 48ώρο που έρχεται σύμφωνα με τους Αμερικανούς

22:18LIFESTYLE

Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Αυτό είναι το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε ο Σάκης Κατσούλης

06:50TRAVEL

Ευρώπη: Οι παραλίες που μπήκαν σε λίστα παραπόνων - Ποιες είναι οι 3 ελληνικές

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η καυστική ανάρτηση του Ανδρέα Πετρουλάκη - «Ήττα του κοινά αποδεκτού ήθους»

07:22WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ποιος καταλαβαίνει καλύτερα τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων - Οι πλούσιοι ή οι φτωχοί;

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Προφυλακιστέοι όλοι οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή - Τι υποστηρίζουν οι δικηγόροι τους

02:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στο Αντίρριο - Αισθητός και στην Πάτρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ