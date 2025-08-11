Σεισμός στο Αντίρριο - Αισθητός και στην Πάτρα

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 2,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/8), στις 02:15, στην υποθαλάσσια περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου, 1 χλμ νοτιοδυτικά του Αντιρρίου

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 15,2 χλμ.

Δείτε το σεισμό, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Σεισμολογικού Δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στη Λάκκα Αχαΐας.

Σύμφωνα με αναφορές στο EMSC, ο σεισμός, αν και μικρός σε ένταση, έγινε αισθητός σε κάποιες περιοχές της Αχαΐας.