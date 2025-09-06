Σεισμός τώρα ανοιχτά της Εύβοιας

Σεισμός τώρα ανοιχτά της Εύβοιας
ΣΕΙΣΜΟΙ
09:12ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Μεγάλη πυρκαγιά σε εννιαώροφο κτίριο στο White City

09:10ΣΕΙΣΜΟΙ

09:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σενάριο της έκπληξης η πολιτική σταθερότητα και 1,7 δισ. στο τραπέζι - Τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης στην ΔΕΘ

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα δούμε το «Ματωμένο Φεγγάρι»

08:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε χαμηλό 16μήνου η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος τον Αύγουστο

08:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι τουρίστας - Ζωγράφος και όχι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

08:46TRAVEL

Πάρος: Στην κορυφή των προτιμήσεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών και το φθινόπωρο

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Ραυτόπουλος (1900-1918): Ο άγνωστος, μικρός ήρωας, των Βαλκανικών Πολέμων

08:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ 2025: Παρέμβαση στη φορολογική κλίμακα των 10.000 – 20.000 ευρώ - Τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Ο κομμμωτής της πριγκίπισσας Νταϊάνα απαντά στα αρνητικά σχόλια για την αλλαγή στα μαλλιά της

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Hyundai επενδύει σε νέο φυτικό «δέρμα» που μοιάζει σαν πραγματικό

08:09ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Οι οδηγίες του υπουργείου Παιδείας για νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Εμφανίστηκε ξανά μετά από 120 χρόνια ένα μικρό είδος κουνελιού - Ορόσημο για την επιβίωση του ζώου

08:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Παγίδευσε… γνωστό τράπερ- Αγόρασε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω μη κερδοσκοπικής

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέφτουν οι τιμές των μπαταριών, παίρνουν σειρά τα αυτοκίνητα;

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έξτρα αύξηση έως και 55 ευρώ για εργαζόμενους συνταξιούχους

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν από 8 έως 12 Σεπτεμβρίου

07:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo: Η παραγωγή του νέου αμιγώς ηλεκτρικού ES90 ξεκινά

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ανθρωποκυνηγητό για τον δολοφόνο δύο αστυνομικών - Αμοιβή 500.000 ευρώ για πληροφορίες

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Πώς «ανακάτεψε» τη ΔΕΘ - Η επίθεση στον Μητσοτάκη, οι προτάσεις και το άνοιγμα σε Ρωσία, Κίνα, Ινδία

06:15Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

ΔΕΘ: Με πακέτο μέτρων 1,7+1,5 δισ. ευρώ η ομιλία Μητσοτάκη - Τα σενάρια για την «έκπληξη» που θα ανακοινώσει το βράδυ

08:33ΕΛΛΑΔΑ

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Μελχισεδέκ: «Ο κληρικός στα ροζ βίντεο δεν είμαι εγώ»

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η καμόρα της Κρήτης: Συμβόλαια θανάτου, βόμβες, διακίνηση όπλων, εκβιασμοί, ναρκωτικά, υφαρπαγές περιουσίας της Εκκλησίας - Δύο δικογραφίες, 93 κατηγορούμενοι

08:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

09:02ΚΟΣΜΟΣ

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

08:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ 2025: Παρέμβαση στη φορολογική κλίμακα των 10.000 – 20.000 ευρώ - Τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Η ημέρα που οι Navy SEALs σκότωσαν αθώους στη Βόρεια Κορέα - Η αποτυχημένη «κατασκοπική» επιχείρηση για την υποκλοπή επικοινωνιών του Κιμ

09:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μέτρο - έκπληξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Ποιοι κερδίζουν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

