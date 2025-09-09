Σεισμός τώρα στη Σάμο - Αισθητός στο νησί

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), σημειώθηκε στη 01:47 μετά τα μεσάνυχτα (Τρίτη 9/9), σε υποθαλάσσια περιοχή, κοντά στις βόρειες ακτές της Σάμου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χλμ. σύμφωνα με το EMSC.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 12 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά από το Νέο Καρλόβασι Σάμου.

3,2 από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

H αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 3,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 10 χλμ., και επίκεντρο τα 9 χλμ. δυτικά - βορειοδυτικά από το Βαθύ Σάμου.

Σύμφωνα με αναφορές, ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Σάμου.