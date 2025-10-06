Σεισμός κοντά στη Ζαχάρω Ηλείας
Ο σεισμός σημειώθηκε στη 01:10 μετά τα μεσάνυχτα.
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη προκαταρκτική λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε στη 01:10 μετά τα μεσάνυχτα (Κυριακή 6/10), σε περιοχή στα όρια των νομών Ηλείας και Μεσσηνίας.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χλμ.
Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 10 χλμ. νότια της Ζαχάρως.
Χαμηλότερη εκτίμηση από το Γεωδυναμικό
Η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 2,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ, και επίκεντρο τα 8 χλμ. νοτιοανατολικά του Γιαννιτσοχωρίου Ηλείας.
