Σεισμός 3,2 Ρίχτερ βόρεια της Μυτιλήνης
Ο σεισμός σημειώθηκε στη 01:11 μετά τα μεσάνυχτα
00.00/
1'
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:11 μετά τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 17/11) σε υποθαλάσσια περιοχή του Βορείου Αιγαίου, κοντά στις βόρειες ακτές της Μυτιλήνης
Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 16 χλμ.
Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 28 χλμ. βορειοδυτικά της Μήθυμνας Μυτιλήνης.
3,5 Ρίχτερ από το EMSC
Από την πλευρά της, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 8 χλμ., και επίκεντρο τα 32 χλμ. βορειοδυτικά της Μήθυμνας.
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:26 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,2 Ρίχτερ βόρεια της Μυτιλήνης
23:57 ∙ TRAVEL
Λίμνη Κουρνά: Το μοναδικό φυσικό διαμάντι της Κρήτης
23:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Το Ρέθυμνο φοράει τα Χριστουγεννιατικά του από τον Νοέμβριο
23:04 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 17 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
22:53 ∙ LIFESTYLE
Αθηνά Οικονομάκου: Έπαιξε μπάσκετ με την Κιάρα Φεράνι στο Μιλάνο
22:13 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος