Σεισμός 3,2 Ρίχτερ βόρεια της Μυτιλήνης

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:11 μετά τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 17/11) σε υποθαλάσσια περιοχή του Βορείου Αιγαίου, κοντά στις βόρειες ακτές της Μυτιλήνης

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 16 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 28 χλμ. βορειοδυτικά της Μήθυμνας Μυτιλήνης.

3,5 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά της, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 8 χλμ., και επίκεντρο τα 32 χλμ. βορειοδυτικά της Μήθυμνας.