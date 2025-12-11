Σεισμός 3,1 Ρίχτερ στο Αντίρριο - Αισθητός και στην Πάτρα
Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/12), στις 04:25.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/12), στις 04:25, στην υποθαλάσσια περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου, 1 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά ου Αντιρρίου
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 7,7 χλμ.
Δείτε το σεισμό, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Σεισμολογικού Δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στη Λάκκα Αχαΐας.
Σύμφωνα με αναφορές στο EMSC που κατέγραψε τη δόνηση στα 3,5 Ρίχτερ, ο σεισμός, αν και μικρός σε ένταση, έγινε αισθητός σε κάποιες περιοχές της Αχαΐας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:58 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,1 Ρίχτερ στο Αντίρριο - Αισθητός και στην Πάτρα
04:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Γλυφάδα: Τροχαίο με έναν τραυματία στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης
23:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ