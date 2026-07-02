Ανησυχία στην ορεινή Αχαΐα: Συνεχόμενοι μικροσεισμοί σε Καλάβρυτα και Κλειτορια

Snapshot Στην ορεινή Αχαΐα, συγκεκριμένα στα Καλάβρυτα και την Κλειτορία, καταγράφεται συνεχής μικροσεισμική δραστηριότητα τις τελευταίες δύο ημέρες.

Οι σεισμοί έχουν επίκεντρο 3 έως 6 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά της Κλειτορίας, στην ορεινή ζώνη του Χελμού.

Από τη νύχτα έως το πρωί έχουν σημειωθεί 19 ασθενείς δονήσεις, με τις ισχυρότερες να φτάνουν τα 3,1 Ρίχτερ.

Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν στενά την κατάσταση και θεωρούν το φαινόμενο ως τυπική μικροσεισμική ακολουθία (σμηνοσειρά).

Η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης προσοχής, χωρίς όμως πανικό. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση αυξημένης προσοχής, αλλά χωρίς πανικό, βρίσκονται οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων και της Κλειτορίας στην Αχαΐα, λόγω μιας συνεχιζόμενης μικροσεισμικής δραστηριότητας που εκδηλώνεται τα τελευταία δύο εικοσιτετράωρα.

Όπως αναφέρει το Pelop.gr, tο φαινόμενο ξεκίνησε από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 1 Ιουλίου και συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026. Σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές των σεισμολογικών δικτύων, μόνο από τη νύχτα έως σήμερα το πρωί έχουν σημειωθεί 19 ασθενείς δονήσεις, με τις μεγαλύτερες από αυτές να αγγίζουν τα 2 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της πλειονότητας των δονήσεων εντοπίζεται στην ορεινή ζώνη του Χελμού και συγκεκριμένα σε μια γεωγραφική ακτίνα 3 έως 6 χιλιομέτρων ανατολικά – νοτιοανατολικά της Κλειτορίας. Αν και το σύνολο των σεισμών είναι χαμηλής εντάσεως, δύο δονήσεις που σημειώθηκαν κατά τη χθεσινή ημέρα έγιναν περισσότερο αισθητές στην τοπική κοινωνία:

Η πρώτη καταγράφηκε στις 05:46 το πρωί της Τετάρτης, μεγέθους 3 βαθμών τ ης κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 4 χλμ. ανατολικά της Κλειτορίας.

Η ισχυρότερη δόνηση σημειώθηκε στις 11:07 το πρωί της ίδιας ημέρας, με μέγεθος 3,1 Ρίχτερ, σε απόσταση 3 χλμ. ανατολικά – νοτιοανατολικά της περιοχής.

Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου μέσω των σταθμών καταγραφής, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μια τυπική μικροσεισμική ακολουθία (σμηνοσειρά), η οποία χαρακτηρίζεται από πολλούς και μικρού μεγέθους σεισμούς.