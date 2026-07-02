Κορινθία: Σεισμός τώρα στην Περαχώρα Λουτρακίου
Σεισμική δόνηση στην Κορινθία
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Σεισμός εντάσεως 3,1 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (02/07) στην Κορινθία.
Το επίκεντρο εντοπίζεται στα 11 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοδυτικά της Περαχώρας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 87,3 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
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