Κορινθία: Σεισμός τώρα στην Περαχώρα Λουτρακίου

Το επίκεντρο εντοπίζεται στα 11 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοδυτικά της Περαχώρας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 87,3 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

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