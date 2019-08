Βιασμός παρουσιαστή στις Σπέτσες: Η οργισμένη ανακοίνωση του Δήμου Σπετσών

Μεγάλο σούσουρο προκάλεσε στην εγχώρια σόουμπιζ η αποκάλυψη – βόμβα που έκανε τον γύρο του διαδικτύου τα τελευταία 24ωρα και θέλει έναν πασίγνωστο παρουσιαστή και δημοσιογράφο να έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού σε δημοφιλή παραλία των Σπετσών όπου έκανε τις διακοπές του!

Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, που επικαλείται τοπικά μέσα, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Τετάρτης και η πληροφορία κάνει ήδη το γύρο του διαδικτύου. Το story της αποκάλυψης είναι το ακόλουθο:

Άνδρες του Λιμενικού εντόπισαν τον γνωστό δημοσιογράφο σε κακό χάλι στην παραλία της Αγίας Μαρίνας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο κοσμοπολίτικες παραλίες του νησιού. Το θύμα έδειχνε για πολλή ώρα να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και μετά βίας ανταποκρινόταν στις ερωτήσεις των λιμενικών, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί (σύμφωνα με το δημοσίευμα) σε δομή υγείας των Σπετσών, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ποια είναι η αλήθεια;

Το Newsbomb.gr σεβόμενο τους αναγνώστες του, από την πρώτη στιγμή, επιχείρησε να μάθει λεπτομέρειες για την συγκεκριμένη υπόθεση.

Από καμία επίσημη αρχή (Λιμενικό, Αστυνομία, τοπική αυτοδιοίκηση, ιατρικές δομές του νησιού) δεν επιβεβαιώνεται κανένας βιασμός ή καταγγελία βιασμού.

Ούτε on, ούτε off the record.

Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε από το ίδιο το υποτιθέμενο θύμα κάποια καταγγελία.

Απτά στοιχεία δεν έχει κανένα μέσον και άρα η είδηση είναι σαν να μην υφίσταται. Όταν δεν υπάρχουν ντοκουμέντα ή έστω καταγγελίες, τότε μιλάμε απλά για fake news. Ακόμα κι αν υπάρχουν ψίθυροι και κουτσομπολιά.

Παρόλα αυτά η είδηση αναπαράχθηκε από όλο το ελληνικό ίντερνετ, αλλά και από μερίδα του έντυπου Τύπου, δημιουργώντας στρεβλές εντυπώσεις.

Οργισμένη αντίδραση από τον δήμο Σπετσών

«Σε απαντηση των ψευδεστατων και συκοφαντικων δημοσιευματων που αφορουν στις Σπετσες και αφου προηγουμενως ο Δημος Σπετσων επικοινωνησε με ολες τις Δημοσιες Αρχες του νησιου, οι οποιες επιβεβαιωσαν οτι ουδεν περιστατικο βιασμου περιηλθε σε γνωση τους ή αποτελεσε αντικειμενο καταγγελιας, ο Δημος Σπετσων προτιθεται να προβει σε ολες τις απαραιτητες ενεργειες για την προασπιση της τιμης και υποληψης των Σπετσιωτων αλλα και των Σπετσων, ως ασφαλους τουριστικού προορισμου», ανέφεραν πολλά μέλη του δημοτικού συμβουλίου του νησιού, ενώ ο δήμος εξέδωσε και δελτίο τύπου: