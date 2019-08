Μεγάλο σούσουρο έχει προκαλέσει στην εγχώρια σόουμπιζ η αποκάλυψη – βόμβα που έκανε τον γύρο του διαδικτύου τα τελευταία 24ωρα και θέλει έναν πασίγνωστο παρουσιαστή και δημοσιογράφο να έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού σε δημοφιλή παραλία των Σπετσών όπου έκανε τις διακοπές του!

Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, που επικαλείται τοπικά μέσα, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Τετάρτης και η πληροφορία κάνει ήδη το γύρο του διαδικτύου. Το story της αποκάλυψης είναι το ακόλουθο:

Άνδρες του Λιμενικού εντόπισαν τον γνωστό δημοσιογράφο σε κακό χάλι στην παραλία της Αγίας Μαρίνας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο κοσμοπολίτικες παραλίες του νησιού. Το θύμα έδειχνε για πολλή ώρα να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και μετά βίας ανταποκρινόταν στις ερωτήσεις των λιμενικών, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί (σύμφωνα με το δημοσίευμα) σε δομή υγείας των Σπετσών, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ποια είναι η αλήθεια;

Το Newsbomb.gr σεβόμενο τους αναγνώστες του επιχείρησε να μάθει λεπτομέρειες για την συγκεκριμένη υπόθεση.

Από καμία επίσημη αρχή (Λιμενικό, Αστυνομία, τοπική αυτοδιοίκηση, ιατρικές δομές του νησιού) δεν επιβεβαιώνεται κανένας βιασμός ή καταγγελία βιασμού.

Ούτε on, ούτε off the record.

Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε από το ίδιο το υποτιθέμενο θύμα κάποια καταγγελία.

Ωστόσο, σύμφωνα με την λαϊκή ρήση, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.

Είναι άλλο πράγμα να γίνεται λόγος για βιασμό και μάλιστα ομαδικό, κι άλλο πράγμα να υπήρξε περιστατικό που να βρέθηκε άνδρας σε κωματώδη κατάσταση από χρήση ουσιών.

Αυτό το τελευταίο δεν το επιβεβαιώνει, αλλά δεν το διαψεύδει και κανένας.

Το βέβαιον είναι ότι τα ονόματα των παρουσιαστών που ακούγονται, ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.

Απτά στοιχεία δεν έχει κανένα μέσον και άρα η είδηση είναι σαν να μην υφίσταται. Όταν δεν υπάρχουν ντοκουμέντα ή έστω καταγγελίες, τότε μιλάμε απλά για fake news. Ακόμα κι αν υπάρχουν ψίθυροι και κουτσομπολιά.

Παρόλα αυτά η είδηση αναπαράχθηκε από όλο το ελληνικό ίντερνετ, αλλά και από μερίδα του έντυπου Τύπου, δημιουργώντας στρεβλές εντυπώσεις.

Το χρονικό του fake news: Βιάστηκε από άγνωστο αριθμό ανδρών!

Σύμφωνα με τις σοκαριστικές ομολογουμένως πληροφορίες που επικαλείται το σάιτ aiginanews.gr, το πρωτοφανές περιστατικό που είδε το φως της δημοσιότητας συνέβη το βράδυ της περασμένης Τετάρτης.

Άνδρες του Λιμενικού εντόπισαν τον γνωστό δημοσιογράφο σε κακό χάλι στην παραλία της Αγίας Μαρίνας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο κοσμοπολίτικες παραλίες του νησιού.

Δεν πίστευαν ούτε οι αστυνομικοί στο θέαμα που αντίκρισαν

ΠΗΓΗ: INTIME.GR

Μάλιστα, ο ταλαιπωρημένος αστέρας της TV έδειχνε για πολλή ώρα να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και μετά βίας ανταποκρινόταν στις ερωτήσεις των έκπληκτων λιμενικών, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί (σύμφωνα με το δημοσίευμα) άρον άρον σε δομή υγείας των Σπετσών, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του.

Εκεί οι γιατροί που εξέτασαν τον «τρομοκρατημένο» δημοσιογράφο και παρουσιαστή ανακάλυψαν σημάδια που υποδήλωναν πως είχε πέσει θύμα άγριας σεξουαλικής κακοποίησης από άγνωστο αριθμό ανδρών!

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο γνωστός τηλεαστέρας έδειξαν πως βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Πλέον μένει να αποσαφηνιστεί αν πήρε με τη θέλησή του τα ναρκωτικά ή του τα επέβαλαν με το ζόρι αυτοί που τον βίασαν για να κάμψουν τις αντιστάσεις του.

Οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν όσα ισχυρίζεται ο παρουσιαστής

ΠΗΓΗ: INTIME.GR

Η σεξουαλική επίθεση σε βάρος του προβεβλημένου δημοσιογράφου και παρουσιαστή, όπως ήταν φυσικό, όπως ισχυρίζεται το aiginanews.gr σήκωσε στο πόδι τις Αρχές, οι οποίες ήδη έχουν αρχίσει έρευνα κάτω από άκρα μυστικότητα, σε μια προσπάθεια να μη διαρρεύσει το όνομα του γνωστού άνδρα των media και να μην εκτεθεί στο πανελλήνιο.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι του νησιού αναφέρουν πως στην περιοχή όπου συνέβη το θλιβερό περιστατικό κυκλοφορούν κακοποιά στοιχεία που εξαπολύουν επιθέσεις σε ανυποψίαστους άνδρες και γυναίκες.

