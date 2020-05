Ελλάδα: Από πού περιμένει τουρίστες και έσοδα φέτος

Με τα δρομολόγια των αεροπορικών να ανακοινώνονται με το σταγονόμετρο -δείγμα της απόλυτης αβεβαιότητας και αστάθειας στην αγορά-, μέχρι το τέλος του μήνα αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις για τις χώρες από τις οποίες θα δεχτεί η Ελλάδα επισκέπτες από το εξωτερικό, αρχικά στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», από τις 15 Ιουνίου και μετά, οπότε και απελευθερώνονται οι πτήσεις στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας.

Τον πρώτο λόγο για την κατάρτιση της λίστας των χωρών με τις οποίες θα ανοίξουν σε πρώτη φάση οι πτήσεις έχουν οι επιδημιολόγοι, όπως επαναλαμβάνει το κυβερνητικό επιτελείο, ωστόσο το καλάθι που κρατούν οι τουριστικοί φορείς είναι μικρό, έχοντας τη γνώση των χωρών που παραδοσιακά φέρνουν τουρίστες, αλλά και -ακόμη πιο σημαντικό- εισπράξεις στην Ελλάδα. Για τα περιφερειακά αεροδρόμια, οι πτήσεις απελευθερώνονται από την 1η Ιουλίου, ωστόσο και στην περίπτωση αυτή τα επιδημιολογικά στοιχεία θα επανεξετάζονται συνεχώς και οι οριστικές ανακοινώσεις θα πρέπει να αναμένονται ένα δεκαπενθήμερο περίπου πριν. Για τα μέσα Ιουνίου υποχρεωτικά θα είναι τα τεστ σε όλους τους επιβάτες από επιδημιολογικά επιβαρυμένες χώρες προέλευσης, ενώ από τη στιγμή που θα απελευθερωθούν οι πτήσεις, οι επισκέπτες θα υπόκεινται σε δειγματοληπτικούς ελέγχους χωρίς υποχρεωτικό τεστ.

Mε βάση το πλάνο, στον χάρτη του κέντρου επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας θα εμφανίζονται οι «κόκκινες», «πορτοκαλί», «πράσινες» και «κίτρινες» χώρες, ανάλογα με τα επιδημιολογικά στοιχεία κάθε χώρας προέλευσης των ταξιδιωτών. Δειγματοληπτικά, με την απελευθέρωση των πτήσεων, στις «πράσινες» χώρες σε σύνολο περίπου 150 επιβατών θα γίνονται 1-2 έλεγχοι, στις «κίτρινες» 5-10, στις «πορτοκαλί» 20-30, ενώ στις «κόκκινες» ενδεχομένως να γίνεται δειγματοληψία ακόμη και στους μισούς επιβάτες της πτήσης.

«Ελευθέριος Βενιζέλος»

Μέχρι στιγμής, με βάση τα στοιχεία από το «Eλευθέριος Βενιζέλος», από την ερχόμενη εβδομάδα ενισχύονται οι συχνότητες στις πτήσεις του εσωτερικού κυρίως από την Aegean και τη Sky Express, ενώ για τα δρομολόγια του εξωτερικού η κατάσταση ουσιαστικά παραμένει ως έχει, με λιγοστά τα υφιστάμενα δρομολόγια και μετρημένες τις ανακοινώσεις από τις αεροπορικές για τον Ιούνιο και μετά. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, την εβδομάδα που μας πέρασε (18-24 Μαΐου) το σύνολο των προγραμματισμένων πτήσεων, τσάρτερ και επαναπατρισμού ήταν 524, εκ των οποίων 448 ήταν οι πτήσεις εσωτερικού και μόλις 76 οι διεθνείς. Για την ερχόμενη εβδομάδα (25-31 Μαΐου), το σύνολο των πτήσεων είναι 570, εκ των οποίων 496 εσωτερικού και 74 διεθνείς. Ως προς τις πτήσεις εξωτερικού, ήδη μέσα στον μήνα εκτελούνται πτήσεις (κυρίως επαναπατρισμού) προς/από Βρυξέλλες (Aegean), Ζυρίχη και Γενεύη (Swiss), Σόφια (Bulgaria Air), Βουκουρέστι (Tarom), Παρίσι (Air France), Ντόχα (Qatar) και Πεκίνο (Air China). Με βάση τον σημερινό προγραμματισμό, από αύριο, 25 Μαΐου, η Aegean ξεκινά επιπλέον με Φρανκφούρτη και Γενεύη και έπονται Ζυρίχη και Μόναχο, στις 2 Ιουνίου ξεκινά η Eurowings με Αμστερνταμ, η British Airways έχει εντάξει το Λονδίνο από το αεροδρόμιο της Αθήνας από τις 19 Ιουνίου και η airBaltic τη Ρίγα στις 23 Ιουνίου. Aκολουθούν στις 25 Ιουνίου η Ryanair με τη σύνδεση με Λονδίνο, η Air Canada με Μόντρεαλ και Τορόντο, η Emirates από 1η Ιουλίου στη σύνδεση με Νέα Υόρκη και Ντουμπάι, η Delta από 2 Ιουλίου επίσης με Νέα Υόρκη και η American με Σικάγο στις 7 Ιουλίου. Στις εταιρείες που έχουν επικοινωνήσει τη σταδιακή αποκατάσταση του ευρωπαϊκού τους δικτύου περιλαμβάνοντας και την Ελλάδα στα πλάνα τους είναι η KLM, που ξεκινά στις 6 Ιουνίου συνδέοντας το Αμστερνταμ με την Αθήνα, η Air France, η οποία, πέραν του «Ελ. Βενιζέλος» από αυτό τον μήνα, επαναφέρει από τα τέλη Ιουνίου και τη σύνδεση με το Ηράκλειο Κρήτης από το Παρίσι, καθώς επίσης και η Volotea, η οποία ξεκινά με την ενίσχυση του δικτύου εσωτερικού και τη σύνδεση Αθήνας - Κέρκυρας και Σαντορίνης - Θεσσαλονίκης.



Τα... σπουδαία για τους τουριστικούς φορείς έρχονται από την 1η Ιουλίου, στο δεύτερο στάδιο της απελευθέρωσης των πτήσεων από το εξωτερικό προς όλα τα αεροδρόμια και της εισόδου επισκεπτών από όλες τις χώρες, αν και θα εξαιρεθούν χώρες με αρνητικά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά οι οποίες θα παρακολουθούνται συνεχώς.



Ψηφίζουν Ελλάδα



Για τη «λευκή» λίστα των χωρών για τις οποίες θα δοθεί το πράσινο φως σε πρώτη φάση, το κυβερνητικό επιτελείο δίνει τον πρώτο λόγο στους επιδημιολόγους, ωστόσο πιο καλή εικόνα φαίνεται στην ευρύτερη γειτονιά μας, τις βαλκανικές αγορές, τη Ρουμανία, την Πολωνία, το Ισραήλ, την Κύπρο, τις αραβικές αγορές, με πολλές ελπίδες να εναποτίθενται και στη Γερμανία, την πρώτη αγορά της Ελλάδας. Τις χώρες που έχουν καλύτερη επιδημιολογική εικόνα και παράλληλα έχουν ψηλά τη χώρα μας, στο top 10, ως προορισμό διακοπών καταγράφει το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (INSETE), με στοιχεία έως τις 15 Μαΐου. Στη μελέτη, τμήμα της οποίας παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα σε σχετικό webinar με την εταιρεία Deloitte, καταγράφεται και ο οικονομικός αντίκτυπος στις χώρες-δυνητικούς πελάτες της Ελλάδας, λόγω κορoνοϊού, μία ακόμη παράμετρος -οικονομική αυτή τη φορά και όχι υγειονομική- για τα μελλοντικά ταξίδια των Ευρωπαίων εν όψει της επερχόμενης ύφεσης.



Με βάση τον επιδημιολογικό χάρτη που έχει καταρτίσει η εταιρεία συμβούλων Deloitte για τις 10 σημαντικότερες, βάσει εισπράξεων, αγορές εισερχόμενου τουρισμού για την Ελλάδα, «κόκκινες» από επιδημιολογικής άποψης (με στοιχεία έως τις 7 Μαΐου) ήταν οι 7 αγορές (Γερμανία, Βρετανία, ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και Ελβετία), στο «πορτοκαλί» με μέτρια επιδημιολογική εικόνα είναι η Ρουμανία και η Αυστρία, ενώ «πράσινη» με ήπια εικόνα είναι η Κύπρος.



Εν μέσω του ομιχλώδους σκηνικού, όπως προδιαγράφεται για τη φετινή σεζόν, ένα θετικό στοιχείο που προκύπτει από τη μελέτη του INSETE είναι για τις δυνατότητες που έχει η χώρα μας σε σχέση με άλλες αγορές της Μεσογείου να αντλήσει πελατεία, η οποία, χωρίς την πανδημία του κορωνοϊού, θα κατευθυνόταν σε δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου όπως η Ιταλία ή η Ισπανία.



Και πράγματι, όπως προκύπτει από τη μελέτη, αναλυτικότερα στοιχεία της οποίας θα παρουσιαστούν τις επόμενες ημέρες, οι δυνατότητες αυτές είναι μεγάλες αν ληφθεί υπόψη η θέση της Ελλάδας ως προορισμού σε βασικές -και για την ίδια- ξένες αγορές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του INSETE, με εξαίρεση τις πιο μακρινές αγορές (ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδάς) και την πιο κοντινή Ρωσία, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στο top 5 ή top 10 των περισσότερων βασικών αγορών εξερχόμενου τουρισμού της Ευρώπης και έχει επομένως τη δυνατότητα φέτος να αντλήσει πελατεία που τυχόν δεν θα κατευθυνθεί προς Ισπανία ή και Ιταλία. Ενδεικτικά, η χώρα μας βρίσκεται ως προορισμός στο top 5 των αγορών της Κύπρου, της Ρουμανίας, της Πολωνίας, της Σερβίας, της Βουλγαρίας, της Αλβανίας, της Βόρειας Μακεδονίας αλλά και της Ιταλίας, ωστόσο ειδικά για την τελευταία, το INSETE εκτιμά ότι φέτος πολύ μεγάλο μέρος των Ιταλών τουριστών θα περιοριστεί εντός των τειχών.



Η Ελλάδα βρίσκεται από την 6η έως τη 10η θέση ως προτιμώμενος προορισμός για τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ελβετία, την Τσεχία, το Βέλγιο, την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Δανία, τη Νορβηγία αλλά και το Ισραήλ. Από την 11η θέση και κάτω βρίσκεται η χώρα μας ως προτιμώμενος προορισμός για τους ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Κίνα και τη Ρωσία. Τα στοιχεία του ΙNSETE δείχνουν, λίγο πολύ, και από πού θα επιδιώξει να αντλήσει πελατεία, σε πρώτη φάση, η Ελλάδα εφόσον φυσικά τα επιδημιολογικά στοιχεία και των άλλων χωρών το επιτρέψουν.



«Το πλήγμα από την πανδημία είναι ιδιαίτερα υψηλό σε πολλές παραδοσιακές αγορές της Ευρώπης και στη Βόρεια Αμερική. Εξαίρεση αποτελούν η Γερμανία, η Αυστρία και η Σκανδιναβία (πλην της Σουηδίας, η οποία έχει ακολουθήσει άλλο μοντέλο αντιμετώπισης της πανδημίας). Αντίθετα, το πλήγμα είναι συγκριτικά χαμηλότερο στις βαλκανικές αγορές, στην Κύπρο, στην Αυστραλία, στον Καναδά και το Ισραήλ, καθώς και σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία). Για τη Ρωσία τα στοιχεία είναι ανησυχητικά τις τελευταίες ημέρες», επισημαίνει η μελέτη του INSETE.



Η Γερμανία



Από τις δύο βασικές μας αγορές, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία, οι ελπίδες λόγω της επιδημιολογικής εικόνας στρέφονται στη δεύτερη, όπου μάλιστα ο τουριστικός κολοσσός της TUI έχει ήδη τοποθετήσει τη χώρα μας στους πρώτους προορισμούς προς τους οποίους θα στρέψει την πελατεία της από τον Ιούλιο και μετά, δεδομένου ότι η Ελλάδα πληροί τα επιδημιολογικά στάνταρ σε σχέση με τις λοιπές top αγορές του ομίλου στη Μεσόγειο, όπως η Ισπανία και η Τουρκία. Σημειώνεται ότι για τον όμιλο της TUI, που φέρνει περί τα 3 εκατομμύρια επισκέπτες σε ετήσια βάση στη χώρα μας, η Ελλάδα παραμένει η δεύτερη καλύτερη αγορά για τον όμιλο μετά την Ισπανία.



Το INSETE αποτυπώνει την εικόνα της γερμανικής αγοράς και τη σημασία της για την Ελλάδα, με το μεγαλύτερο ποσοστό αφίξεων, πάνω από 4 εκατομμύρια ή 13% επί του συνόλου για το 2019, αλλά και εισπράξεων 17% ή κοντά στα 3 δισ. ευρώ. Το 28% των δαπανών των Γερμανών τουριστών στην Ελλάδα πέρυσι έγινε στο β’ τρίμηνο (το οποίο για φέτος έχει χαθεί) και το 56% στο γ’ τρίμηνο (μέρος του οποίου ελπίζει η χώρα μας να ανακτήσει φέτος). «Αν και μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί ήδη έχουν βγάλει προς πώληση οργανωμένα πακέτα διακοπών για Ελλάδα (TUI, Der Touristik, FTI κ.ά.), συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών πτήσεων, η γερμανική κυβέρνηση συμβουλεύει τους πολίτες να μην ταξιδέψουν στο εξωτερικό και προωθεί τις εγχώριες διακοπές», επισημαίνεται στην ανάλυση του INSETE.



Ταξιδιωτική οδηγία του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας προειδοποιεί τους Γερμανούς πολίτες να μην ταξιδέψουν στο εξωτερικό έως τις 14 Ιουνίου και τονίζεται ότι δεν υπάρχει περίπτωση επαναπατρισμού των Γερμανών πολιτών ακόμη και αν καταστεί ανάγκη. Η Ελλάδα, αν και είχε απαγορέψει τις πτήσεις από και προς Γερμανία, έκανε άρση αυτού του περιορισμού στις 15 του μήνα. Οι Γερμανοί πολίτες που εισέρχονται στην Ελλάδα θα πρέπει να δηλώνουν τα προσωρινά τους στοιχεία και να τεθούν σε καραντίνα 14 ημερών.



Εκπτώσεις 25%



Πάντως, η έλλειψη ζήτησης για φέτος το καλοκαίρι αποτυπώνεται στις εκπτώσεις που προχωρούν οι ξένοι tour operators για την Ελλάδα, οι οποίες μπορεί να φτάνουν αυτή τη στιγμή στο 25% για πακέτα τον Αύγουστο! Εκπτωση 12% προσφέρεται σε πακέτο από το Βερολίνο για 5άστερο πάνω στη θάλασσα στη Χερσόνησο της Κρήτης, με τιμή all inclusive, για 7 διανυκτερεύσεις την περίοδο από 29 Ιουλίου, με τιμή από 1.397 ευρώ (από 1.593 ευρώ) κατ’ άτομο. Εκπτωση 21% από τώρα για τον... Οκτώβριο προσφέρει η TUI σε πακέτο από Στουτγκάρδη για Ρόδο σε 4άστερο στη Ρόδο, με ημιδιατροφή, 7 διανυκτερεύσεις και τιμή, συμπεριλαμβανομένου και του αεροπορικού εισιτηρίου, στα 474 ευρώ ανά άτομο, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις ότι θα μπορούσε να υπάρξει επιμήκυνση της σεζόν μέσα στο φθινόπωρο, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα υπάρξει δεύτερο κύμα της πανδημίας. Στην Κω, σε πακέτο επίσης για Οκτώβριο για 5άστερη διαμονή 7 διανυκτερεύσεων και ημιδιατροφή από το Σάλτσμπουργκ, η τιμή είναι με έκπτωση στα 553 ευρώ ανά άτομο (-32%) από 825 ευρώ. Από Βιέννη ή Σάλτσμπουργκ η TUI προσφέρει έκπτωση από 18% σε πακέτο σε 4άστερο TUI Magic Life all inclusive στη Ρόδο, με τιμή στα 810 ευρώ κατ’ άτομο για κρατήσεις από τις 18 Ιουνίου, συμπεριλαμβανομένου και του αεροπορικού εισιτηρίου, ενώ από Ντίσελντορφ για επίσης 4άστερο TUI Magic Life all inclusive, στο Ηράκλειο η τιμή είναι με έκπτωση 10% στα 1.140 ευρώ κατ’ άτομο, συμπεριλαμβανομένου και του αεροπορικού εισιτηρίου.

