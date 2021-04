Βασιλακόπουλος στο Newsbomb.gr: Θέμα υπευθυνότητας τα self test - Στο χέρι μας η βελτίωση

Κορονοϊός – Όλες οι ειδήσεις: Ο καθηγητής πνευμονολογίας του ΕΚΠΑ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στο Newsbomb.gr εξήγησε πως η συμπεριφορά των πολιτών το επόμενο διάστημα θα κρίνει την επιδημιολογική βελτίωση και τη δυνατότητα να κάνουμε ένα Πάσχα καλύτερο από το περσινό. Τι είπε για τη διαδικασία των self test και τον εμβολιασμό.

Ο κορονοϊός δεν λέει να υποχωρήσει, κυρίως σε ό,τι αφορά το υγειονομικό του αποτύπωμα στην Ελλάδα, με το σύστημα υγείας να πιέζεται αφόρητα. Την Παρασκευή (09.04) σημειώθηκε νέο αρνητικό ρεκόρ με 790 διασωληνωμένους, παρά το γεγονός ότι συνολικά στην επιδημιολογική εικόνα έχει παρατηρηθεί μια τάση σταθεροποίησης. Ο καθηγητής πνευμονολογίας του ΕΚΠΑ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στο Newsbomb.gr, εξήγησε γιατί δεν μειώνεται ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, ενώ ξεκαθάρισε πως η όποια βελτίωση θα είναι αποτέλεσμα της συμπεριφοράς των πολιτών στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Αυτό, σύμφωνα με τον διακεκριμένο επιστήμονα, θα κρίνει και το αν θα μπορέσουμε να μετακινηθούμε προς τους τόπους καταγωγής και τα εξοχικά μας για τις ημέρες του Πάσχα. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Βασιλακόπουλο, τα self test είναι αυτά τα οποία θα βοηθήσουν έτσι ώστε να γίνεται καλύτερος έλεγχος της διασποράς του κορονοϊού στη χώρα, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος πως μέσω των εμβολιασμών θα μειωθεί η πίεση στο σύστημα υγείας και θα υπάρχει ένα καλύτερο υγειονομικό αποτύπωμα για τη χώρα στο τέλος Απριλίου.

«Σταθερή η θετικότητα»

«Είμαστε σε ένα άσχημο σημείο, παρόλα αυτά παρατηρούμε ότι έχει σταθεροποιηθεί σε αρκετές περιοχές η κατάσταση. Στις περισσότερες είναι σταθερή και η θετικότητα κοντά στο 6%, ιδίως στην Αττική. Ξέρουμε ότι δέχεται μια τεράστια πίεση το ΕΣΥ, οι ΜΕΘ γεμίζουν και δεν αδειάζουν καθώς πλέον νοσηλεύονται ολοένα και πιο νέοι άνθρωποι. Αυτό σημαίνει ότι είναι περισσότερες οι ημέρες νοσηλείας τους, διότι δυστυχώς στο προηγούμενο κύμα οι περισσότεροι ήταν ηλικιωμένοι με μειωμένες αντοχές κι αυτό καταλαβαίνετε τι συνεπάγεται. Με τις απώλειες τα κρεβάτια άδειαζαν πιο γρήγορα, αυτό τώρα δεν συμβαίνει», είπε αρχικά ο κ. Βασιλακόπουλος.

«Το πιθανότερο είναι να δούμε κάποια βελτίωση, γιατί προχωράει πολύ καλά και η διαδικασία του εμβολιασμού, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το αν θα υπάρξει μεγάλη βελτίωση ή όχι, είναι αποτέλεσμα της δικής μας συμπεριφοράς. Εξαρτάται πάνω από όλα από εμάς. Δεν γίνεται να κάνω κάποια πρόβλεψη, διότι δεν ξέρουμε αν θα τηρήσουμε τα μέτρα όπως πρέπει έτσι ώστε να υπάρχει και το ανάλογο καλό αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

«Θέμα υπευθυνότητας και κοινής λογικής, δεν είμαστε ζούγκλα»

Αναφορικά με τα self test, ο καθηγητής πνευμονολογίας υπογράμμισε πως θα συμβάλουν στον καλύτερο έλεγχο της διασποράς, ενώ αναφορικά με το αν οι πολίτες θα δηλώνουν τα αληθινά αποτελέσματα των ελέγχων που θα κάνουν μόνοι τους, υπογράμμισε πως είναι θέμα κοινής λογικής καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα μιλάμε για καταστάσης… ζούγκλας.

«Αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει αν θα υπάρξουν περισσότερα κρούσματα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να εντοπιστούν οι θετικοί άνθρωποι. Κάποιος που θα είναι θετικός στο self test είναι πιθανότερο να μεταδίδει πολύ περισσότερο από άλλους. Εκεί, λοιπόν, θα είναι η χρησιμότητα των self test διότι θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε πιο εύκολα αυτές τις περιπτώσεις και να τις απομονώσουμε, έτσι ώστε να περιορίσουμε τη διασπορά του κορονοϊού και να μειώσουμε την πανδημία», σχολίασε χαρακτηριστικά για τα self test.

Όσο για τον κίνδυνο να μην δηλώσει κάποιος τυχόν θετικό τεστ, ήταν ξεκάθαρος. «Ο κίνδυνος πάντα θα υπάρχει. Τώρα αν φτάσουμε στο σημείο κάποιος να είναι θετικός, να μην το δηλώνει και να μεταδίδει τον ιό, τότε θα μιλάμε για ζούγκλα. Δεν γίνεται να έχουμε κι από έναν αστυνομικό για τον καθέναν που θα κάνει self test έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα δηλώσει το αποτέλεσμα. Στηριζόμαστε στην κοινή λογική και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα δείξουν όλοι την απαραίτητη υπευθυνότητα», τόνισε.

«Στο χέρι ματς το Πάσχα στο χωριό»

«Το αν θα κάνουμε Πάσχα, όπως το φανταζόμαστε, ή όχι, εξαρτάται από εμάς. Αν αυτή την εβδομάδα και την επόμενη, επιδείξουμε υπευθυνότητα και τηρηθούν τα μέτρα, χωρίς να επιβαρυνθεί η επιδημιολογική εικόνα, τότε θα κάνουμε Πάσχα. Όπως είπα και πριν, είναι κοινή λογική. Δεν γίνεται να κάνουμε λες και είμαστε αμέτοχοι! Εξαρτάται από τη δική μας συμπεριφορά, δεν υπάρχει «μαγικό» φάρμακο για να εξαφανίσουμε τον ιό από τη μια στιγμή στην άλλη, η συμπεριφορά μας καθορίζει τις εξελίξεις», απάντησε σε σχετική ερώτηση ο κ. Βασιλακόπουλος.

Μάλιστα, εμφανίστηκε αισιόδοξος και για τη βελτίωση της κατάστασης στα νοσοκομεία, μέσα από την πρόοδο των εμβολιασμών. «Πάμε πάρα πολύ καλά με τη διαδικασία του εμβολιασμού, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί κι άλλος χρόνος μέχρι να έχει εμβολιαστεί ο πληθυσμός που απαιτείται. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος Απριλίου, θα έχουν εμβολιαστεί οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Αυτό θα έχει αντίκτυπο στο υγειονομικό αποτύπωμα στη χώρα. Δηλαδή, με ίδια κρούσματα, θα έχουμε λιγότερες νοσηλείες, λιγότερους διασωληνωμένους, λιγότερους θανάτους. Αυτό θα είναι ένα πολύ καλύτερο υγειονομικό αποτύπωμα για τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.