Παπαθανάσης: 70.000 οι καθημερινοί έλεγχοι - Μικρός ο αριθμός των παραβατών

Κορονοϊός – Όλες οι ειδήσεις: Εντατικοποίηση των ελέγχων και ειδικά στην εστίαση για την τήρηση των μέτρων κατά του κορονοϊού προανήγγειλε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης.

Ο κ. Παπαθανάσης, τόνισε ότι ήδη γίνονται καθημερινά 70.000 έλεγχοι ενώ επιβάλλονται μεσοσταθμικά πρόστιμα πάνω από 150.000 ευρώ ημερησίως.

Ερωτηθείς για τα προνόμια στους εμβολιασμένους απάντησε πως ειδικοί είναι το υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΔΥ και η επιτροπή των λοιμοξιολόγων.

Σε ό,τι αφορά στον τουρισμό είπε πως οι προσδοκίες είναι υψηλές και εκτίμησε πως θα έχουμε ένα καλό καλοκαίρι σε σχέση με πέρυσι ενώ ανέφερε ότι μέσα στο Μάιο θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση με τα self test.

Ο αναπληρωτής υπουργός, αναφορικά με το άνοιγμα των δραστηριοτήτων επεσήμανε ότι «η κάθε δραστηριότητα που επανεκκίνησε έγινε με ένα πρόγραμμα και αυτό το πρόγραμμα πέρασε μέσα από την επιτροπή των επιδημιολόγων. Προσεκτικά, με αργά βήματα κατ' ούσίαν γιατί αν θυμάστε το υπουργείο Ανάπτυξης είχε προτείνει πχ την κατάργηση του click inside όμως αυτό δεν έγινε εκείνη τη στιγμή έγινε αργότερα, όπως η κατάργηση των sms. Η ομάδα αυτή που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά παρακολουθεί την εξέλιξη των γεγονότων και για αυτό και σήμερα θα είμαστε ως υπουργείο Ανάπτυξης, θα συμμετέχουμε στην επιτροπή για να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα τα οποία υπάρχουν ανοιχτά».

Αναφορικά με την τήρηση των μέτρων προστασίας από τους επαγγελματίες της εστίασης τόνισε: «Η πλειοψηφία των επαγγελματιών τηρεί τα μέτρα, ένας μικρός αριθμός μπορεί να μην τηρεί τα μέτρα και θέλω να σας πω ότι γίνονται καθημερινά 70.000 έλεγχοι μεσοσταθμικά. Ελέγχους κάνει η διυπηρεσιακή μονάδα του υπουργείου Ανάπτυξης, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό, οι περιφέρειες, η Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας, η Δημοτική Αστυνομία είναι δηλαδή πολλοί οργανισμοί που ελέγχουν καθημερινά. Ημερησίως μεσοσταθμικά βρίσκονται περίπου 300 με 350 να παραβατούν και ταυτόχρονα επιβάλλονται μεσοσταθμικά πάνω από 150.000 ευρώ σε πρόστιμα. Αλλά δεν είναι το θέμα ότι θέλει η πολιτεία να επιβάλλει πρόστιμα, εμείς θέλουμε να τηρούνται οι κανόνες, να τηρούνται τα μέτρα γιατί θέλουμε να προχωρήσουμε ομαλά στο καλοκαίρι, ο τουρισμός έχει ανοίξει».

Για την κατάργηση του ορίου στους γάμους και τα βαφτίσια ανέφερε: Στο τραπέζι είναι σαφώς μια συζήτηση τέτοια και πάλι θα πρέπει να κρίνει η επιτροπή τι θα δεχτεί όπως επίσης είναι και οι αποστάσεις στις λαϊκές αγορές και το ποσοστό των εμπόρων και των παραγωγών που μπορούν να πηγαίνουν. Να αυξηθεί το ποσοστό και να μειωθεί η απόσταση ανά πέντε μέτρα για να μπορέσει να λειτουργήσει. Τι θα αποφασίσει η επιτροπή δεν μπορώ να σας το πω αλλά είναι θέματα που τεχνικά εμείς τα παρουσιάζουμε και τα αιτιολογούμε από εκεί και πέρα όμως οι ειδικοί θα κρίνουν αν αυτά τα οποία προτείνουμε θα τα δεχτούν».

Για το άνοιγμα των γυμναστηρίων στο τέλος Μαΐου σημείωσε: «Η πρόθεση είναι αυτή, η αρχική ανακοίνωση έλεγε ότι θα επανεξεταστεί το υγειονομικό πρωτόκολλο και οι συνθήκες επομένως μέσα στην επόμενη εβδομάδα προφανώς θα γίνει συζήτηση».

Ερωτηθείς ποιες είναι οι προσδοκίες της κυβέρνησης για τον τουρισμό απάντησε: «Να θυμίσω ότι πέρυσι οι προσδοκίες ήταν πολύ χαμηλές παρόλα αυτά έφτασε ένα ποσοστό, με κλειστό γενικά τον τουρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, που άγγιξε το 25%, φέτος οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλότερες. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι σιγά-σιγά χτίζεται η ζήτηση, θεωρώ ότι θα έχουμε ένα καλό καλοκαίρι βεβαίως δεν θα έχει σχέση με το '19 ούτε όμως θα έχει σχέση με το '20 θα είναι κάπου ενδιάμεσα προφανώς θα φτάσει το 50%, αυτό αναμένει και ο κλάδος. Είμαστε αισιόδοξοι θα δούμε πως θα εξελιχθεί η κατάσταση πάντως τα πράγματα δείχνουν ότι θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο καλοκαίρι από πέρυσι αλλά σαφώς όχι το καλοκαίρι του '19».

Αναφορικά με την επάρκεια των self test ξεκαθάρισε: «Εντός του Μαΐου θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση των self test. Αντιλαμβάνεστε είναι μεγάλος ο όγκος, έχει γίνει μια πολύ καλή αρχή φάνηκε και από τη λειτουργία και στα σχολεία και στους κλάδους που έπρεπε να λειτουργήσει. Νομίζω ότι τώρα ομαλοποιείται μέχρι το τέλος του μήνα οι σχετικές ανακοινώσεις και του Οργανισμού του ΕΟΔΥ είναι ότι θα ομαλοποιηθεί και η λειτουργία και η παράδοση τω self test».

