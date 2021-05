Self test: Τι ισχύει από σήμερα - Όλες οι λεπτομέρειες για την χρήση και τη δήλωσή τους

Self test: Από σήμερα Δευτέρα 24/05/2021 όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και όσοι έχουν ατομική επιχείρηση, θα μπορούν να προμηθευτούν δύο δωρεάν self tests - Επίσης self test θα γίνονται στο σύνολο των υπαλλήλων του Δημοσίου, ακόμα και όσων εργάζονται από απόσταση