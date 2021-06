Άρση μέτρων: Πότε επανέρχεται η μουσική στην εστίαση – Τι αλλάζει σε γάμους και ωράριο κυκλοφορίας

Έκτακτη συνεδρίαση των λοιμωξιολόγων σήμερα Τετάρτη - Πότε επανέρχεται η μουσική στην εστίαση – Τι αλλάζει σε γάμους και απαγόρευση κυκλοφορίας

Με τις μάσκες να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και τους εμβολιασμούς να διευρύνονται στις νεότερες ηλικιακές ομάδες, αυτό που μένει να δούμε να αλλάζει είναι οι περιορισμοί που εξακολουθούν να υφίστανται.

Γάμοι, δεξιώσεις, μουσική στην εστίαση και απαγόρευση κυκλοφορίας τίθενται επί τάπητος στην συνεδρίαση των λοιμωξιολόγων σήμερα Τετάρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιτροπή των ειδικών αναμένεται να δώσει το «πράσινο φως» για τη λειτουργία της μουσικής σε καφέ, εστιατόρια, beach bars από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Παρά την επιστροφή της μουσικής, τα μέτρα ασφαλείας κατά του κορονοϊού θα συνεχίσουν να ισχύουν, ενώ δεν θα επιτρέπονται οι όρθιοι πελάτες για να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Αναφορικά με την απαγόρευση κυκλοφορίας, στο τραπέζι βρίσκεται και η επέκταση του ωραρίου, από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η οποία θα ξεκινάει στη 1:30 αντί για τις 00:30 που ισχύει σήμερα.

Την ίδια ώρα, αύξηση στους καλεσμένους αναμένεται στις δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων από την 1η Ιουλίου. Οι καλεσμένοι θα αυξηθούν από 100 που είναι μέχρι σήμερα σε 200.

Εστίαση: Μόνο εμβολιασμένοι σε μπαρ και εστιατόρια;

Όταν διασφαλιστεί το δικαίωμα όλων των ενηλίκων στον εμβολιασμό, θα ξεκινήσει η συζήτηση περί διευκολύνσεων στους πλήρως εμβολιασμένους, διεμήνυσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όταν τον χειμώνα μεταφέρουμε εντός τις δραστηριότητες μας, τότε θα υπάρξει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα» διευκρίνισε κατά την παρέμβαση του στις εργασίες του ψηφιακού συνεδρίου «Βeyond the Pandemic: A Radical New Approach to Health Security», που συνδιοργανώνουν το ινστιτούτο γεωπολιτικών αναλύσεων Eurasia Group και η οργάνωση Flagship Pioneering.

Όπως ανέφερε για παράδειγμα, κάποια εστιάτορια δεν αποκλείεται να επιτρέψουν την είσοδο στους εσωτερικούς χώρους τους μόνον στους πλήρως εμβολιασμένους.

«Ακούσαμε τους επιστημονες, πηραμε εγκαιρως αποφάσεις και κλείσαμε τη χώρα νωρίτερα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Αποφύγαμε το πρώτο κύμα της πανδημίας, δυστύχως δεν μπορέσαμε να κάνουμε το ίδιο με το δεύτερο», δήλωσε ο πρωθυπουργός σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας στην Ελλάδα.

