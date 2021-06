Άρση μέτρων: Ανακοινώνεται η επαναφορά μουσικής στην εστίαση - Τι θα ισχύει για μετακινήσεις, γάμους

Νέα χαλάρωση των περιορισμών αποφασίστηκε στην υποεπιτροπή των επιδημιολόγων η οποία συνεδρίασε σήμερα Τρίτη (8/6)

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η παράταση κατά μια ώρα στην απαγόρευση της κυκλοφορίας, η επιστροφή της μουσικής στην εστίαση και η αύξηση των ατόμων σε γάμους και βαφτίσεις από 1η Ιουλίου, από 100 άτομα θα αυξηθούν στα 200.

Αύριο Τετάρτη συνεδριάζει η επιτροπή των ειδικών και αναμένεται να δώσει το «πράσινο φως» στα παραπάνω θέματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι λοιμωξιολόγοι θα εισηγηθούν την επιστροφή της μουσικής σε καφέ, εστιατόρια, beach bars, το οποίο μάλιστα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το επόμενο Σαββατοκύριακο σε αντίθεση με το απαγορευτικό στους όρθιους πελάτες, το οποίο θα συνεχίσει να ισχύει κανονικά.

Στο θέμα της απαγόρευσης της κυκλοφορίας εξετάζεται η επέκταση του ωραρίου επίσης από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη 1:30 αντί για τις 00:30 που ισχύει σήμερα.

Εστίαση: Μόνο εμβολιασμένοι σε μπαρ και εστιατόρια;

«Ακούσαμε τους επιστήμονες, πήραμε εγκαίρως αποφάσεις και κλείσαμε τη χώρα νωρίτερα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Αποφύγαμε το πρώτο κύμα της πανδημίας, δυστύχως δεν μπορέσαμε να κάνουμε το ίδιο με το δεύτερο. Επενδύσαμε όμως στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τα πήγαμε καλύτερα εν συγκρίσει με κράτη πλουσιότερα από το δικό μας», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβαση του στις εργασίες του ψηφιακού συνεδρίου «Βeyond the Pandemic: A Radical New Approach to Health Security», που συνδιοργανώνουν το ινστιτούτο γεωπολιτικών αναλύσεων Eurasia Group και η οργάνωση Flagship Pioneering.

«Έχουμε σχέδιο να ανοίξουμε τον τουρισμό μας με ασφάλεια. Έχουμε επιπρόσθετα εργαλεία φέτος. Φέτος μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάτι, που ήταν ελληνική πρόταση, το Ψηφιακό πιστοποιητικό για τον covid - 19, χρησιμοποιούμε επίσης ευρέως τα self tests, κάτι που μας βοήθησε να κατανοησουμε καλύτερα το μοτίβο της πανδημίας του κορονοϊού» τόνισε ο πρωθυπουργός, στη συνέχεια.

Περαιτέρω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως «διαθέτουμε την πολιτική δέσμευση και συνεκτιμώντας τις απώλειες από τον κορονοιό, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, ώστε να μην επενδύσουμε με τρόπο έξυπνο στη θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

«Όταν διασφαλίσουμε το δικαίωμα όλων των ενηλίκων στον εμβολιασμό, τότε θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση περί διευκολύνσεων προς τους πλήρως εμβολιασμένους. Όταν τον χειμώνα μεταφέρουμε εντός τις δραστηριότητες μας, τότε θα υπάρξει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Για παράδειγμα, ανέφερε, κάποια εστιατόρια δεν αποκλείεται να επιτρέψουν την είσοδο στους εσωτερικούς χώρους τους μόνον στους πλήρως εμβολιασμένους.

