Φοιτητής της Ιατρικής του ΔΠΘ απέκτησε με υποτροφία εκπαιδευτική εμπειρία στο Harvard

Ένας φοιτητής του Τμήματος Ιατρικής Αλεξανδρούπολης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ο Χριστόδουλος Κομιώτης, έλαβε την υποτροφία «Nicholas and Robert Askounes Ashford Educational Scholarship», μέσω του HIAS (Hellenic Institute of Advanced Studies) στο Smirnakis Lab του Brigham and Women’s Hospital του Harvard University.

Ήταν ανάμεσα σε άλλους τρεις Έλληνες φοιτητές που έλαβαν την υποτροφία.

O Χριστόδουλος Κομιώτης, δήλωσε: «Γενικά, ήταν μια μοναδική εμπειρία, πραγματικά μάθαινα κάτι διαφορετικό κάθε μέρα, γνώρισα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους και έκανα αναμνήσεις που θα θυμάμαι για πάντα».

Σύμφωνα με το paratiritis-news, το Hellenic Institute of Advanced Studies είναι ένα μη κερδοσκοπικό ιδιωτικό ίδρυμα της ελληνικής διασποράς που στοχεύει στο να δημιουργήσει γέφυρες και να ενισχύσει τις ακαδημαϊκές ανταλλαγές μεταξύ μελών της ελληνικής διασποράς και Ελλήνων, καθώς και να εγκαθιδρύσει διεθνείς διεπιστημονικές συνεργασίες σε τομείς με κοινωνικό αντίκτυπο, μεταξύ των οποίων η Ενέργεια, η Υγεία, το Νερό, οι Μεταφορές, το Κλίμα, η Γεωργία και η Εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα υποτροφιών «Nicholas and Robert Askounes Ashford Educational Scholarship» υποστηρίζει την επιστημονική και ακαδημαϊκή καθοδήγηση νέων επιστημόνων στην Ελλάδα, από κορυφαίους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες της ελληνικής διασποράς στις ΗΠΑ, και τους ενισχύει οικονομικά ώστε να εκπαιδευτούν για διάστημα έως τρεις μήνες σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα των ΗΠΑ.

Η προκήρυξη της υποτροφίας και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έγιναν τον Δεκέμβριο του 2023, και από τους 150 φοιτητές και φοιτήτριες που υπέβαλαν αιτήσεις, επελέγησαν τέσσερις.

Ο κ. Κομιώτης φιλοξενήθηκε στο Smirnakis Lab του Brigham and Women’s Hospital / HarvardUniversity, εντάχθηκε στην ομάδα του εργαστηρίου, και εργάστηκε υπό την επίβλεψη και την υποστήριξη εξαίρετων ερευνητών και ιατρών. Στόχος του είναι να γίνει νευροχειρουργός και γι’ αυτό θα επιδιώξει να επιστρέψει στις ΗΠΑ με σκοπό να αποκτήσει υψηλή εξειδίκευση μέσω κλινικής έρευνας και εμπειρίας.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικών Θεμάτων & Δια Βίου Εκπαίδευσης, του ΔΠΘ, Καθηγήτρια, Μαρία Γρηγορίου, επικοινώνησε με τον φοιτητή και τον συνεχάρη, ενώ ο Πρύτανης του ΔΠΘ, Καθηγητής, Φώτιος Μάρης, δήλωσε ότι «ο κ. Κομιώτης αποτελεί λαμπρό παράδειγμα του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης που παρέχεται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον ίδιο αλλά και στους Καθηγητές του που δημιουργούν τις προϋποθέσεις να αναδειχθεί η αριστεία των φοιτητών και φοιτητριών, και τους ενθαρρύνουν να αξιοποιήσουν όλες τις διαθέσιμες ευκαιρίες για την περαιτέρω εξέλιξή τους».

Σχετικές ειδήσεις